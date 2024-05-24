За неделю дорожная полиция в Петербурге оштрафовала больше 2 тысяч самокатчиков

Рейд ГИБДД за неделю выявил больше двух тысяч нарушителей среди пользователей средств индивидуальной мобильности, в первую очередь электросамокатов. Поймали и несколько нетрезвых водителей.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Итогами рейда, который прошел на неделе с 13 мая, делится ГУ МВД по Петербургу и области 24 мая. Самокатчиков-нарушителей привлекали по статье 12.29 КоАП — она обобщает пешеходов и пользователей СИМ, которые нарушают ПДД. Штраф для самокатчиков составляет 800 рублей. Для пьяных самокатчиков — 1500. Таких было выявлено около десятка. Как следует из видео, привлекались пользователи кикшеринга и за то, что не спешивались на пешеходном переходе.