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    За неделю дорожная полиция в Петербурге оштрафовала больше 2 тысяч самокатчиков

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    Рейд ГИБДД за неделю выявил больше двух тысяч нарушителей среди пользователей средств индивидуальной мобильности, в первую очередь электросамокатов. Поймали и несколько нетрезвых водителей.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Итогами рейда, который прошел на неделе с 13 мая, делится ГУ МВД по Петербургу и области 24 мая. Самокатчиков-нарушителей привлекали по статье 12.29 КоАП — она обобщает пешеходов и пользователей СИМ, которые нарушают ПДД. Штраф для самокатчиков составляет 800 рублей. Для пьяных самокатчиков — 1500. Таких было выявлено около десятка. Как следует из видео, привлекались пользователи кикшеринга и за то, что не спешивались на пешеходном переходе.

    Во время рейда полиции под общим названием «кикшеринг» тысячи самокатов были свезены на штрафстоянки. Сотрудники изымают электросамокаты, которые припаркованы там, где им запрещено стоять на основании соглашения кикшеринговых компаний с городом. В протоколах указывается адрес и полный список изъятых по нему СИМ. По фактам нарушений возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП РФ о самовольном занятии земельного участка. Минимальное наказание по ней для компаний — штраф в размере 100 тыс. рублей.

    Самокаты вывозят на склады временного хранения МВД, один из которых находится напротив исправительной колонии в Металлострое.

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