В Японии умерла сиба-ину, которая стала мемом Доге

В Японии ушла из жизни собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала прообразом мема Доге. Ей было 18,5 лет.
«Сегодня я уснула навсегда», — говорится в официальном аккаунте собачки.
В 2022 году Кабосу диагностировали лейкемию, с тех пор она передвигалась только на ходунках. В Японии увековечили память о знаменитой собаке и разместили ее изображения на люках.
Впервые мемы с Кабосу появились в Сети в 2013 году. Питомец получил известность благодаря своей хозяйке, которая выложила забавную фотографию, на которой Кабосу как будто с иронией косится на снимающего. Позже мимику сибы оценили пользователи Reddit, которые превратили фотографию в самый настоящий мем. Теперь картинка сопровождалась внутренними диалогами собаки. Затем появился составной мем с Доге в виде собаки-бодибилдерши и убитой тоской собаки по имени Чимса.
Мем занял 12-е место в списке MTV «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить её». Во второй половине 2010-х Доге стала лицом одной из криптовалют.