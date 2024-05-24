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    В Японии умерла сиба-ину, которая стала мемом Доге

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    4 комментария

    В Японии ушла из жизни собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, которая стала прообразом мема Доге. Ей было 18,5 лет.

    Фото: Социальные сети
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    «Сегодня я уснула навсегда», — говорится в официальном аккаунте собачки.

    В 2022 году Кабосу диагностировали лейкемию, с тех пор она передвигалась только на ходунках. В Японии увековечили память о знаменитой собаке и разместили ее изображения на люках.

    Впервые мемы с Кабосу появились в Сети в 2013 году. Питомец получил известность благодаря своей хозяйке, которая выложила забавную фотографию, на которой Кабосу как будто с иронией косится на снимающего. Позже мимику сибы оценили пользователи Reddit, которые превратили фотографию в самый настоящий мем. Теперь картинка сопровождалась внутренними диалогами собаки. Затем появился составной мем с Доге в виде собаки-бодибилдерши и убитой тоской собаки по имени Чимса.

    Фото: Социальные сети

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    Мем занял 12-е место в списке MTV «50 вещей поп-культуры, за которые мы должны благодарить её». Во второй половине 2010-х Доге стала лицом одной из криптовалют.

    Фото: Социальные сети
    Фото: Социальные сети

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    Комментарии 4

    svinodav24 Мая 2024 в 11:41
    Ушла эпоха!
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