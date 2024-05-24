Орбан заявил, что Венгрия ищет возможность не участвовать в операциях НАТО

Власти Венгрии изучают возможности не участвовать в операциях за пределами Североатлантического альянса, оставаясь при этом членом НАТО. Об этом 24 мая заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает ТАСС.



Орбан отметил, что Брюссель готовится к возможному военному конфликту с Россией, хотя, по его мнению, Москва не заинтересована в нем, поскольку у альянса больше ресурсов. В Венгрии в связи с этим юристы и военные работают над пересмотром роли страны в НАТО, вопрос должен быть решен венгерской дипломатией, сказал Орбан.

