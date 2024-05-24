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    Орбан заявил, что Венгрия ищет возможность не участвовать в операциях НАТО

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    Власти Венгрии изучают возможности не участвовать в операциях за пределами Североатлантического альянса, оставаясь при этом членом НАТО. Об этом 24 мая заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что Брюссель готовится к возможному военному конфликту с Россией, хотя, по его мнению, Москва не заинтересована в нем, поскольку у альянса больше ресурсов. В Венгрии в связи с этим юристы и военные работают над пересмотром роли страны в НАТО, вопрос должен быть решен венгерской дипломатией, сказал Орбан.

    Премьер-министр добавил, что не понимает, почему Европа «не хочет изолировать» конфликт двух славянских государств» и не взаимодействовать в военных вопросах и с Украиной, и с Россией.

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