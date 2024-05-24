В Москве каршеринговая «Тойота» на встречке врезалась в «КИА». От машины осталась груда металла, погибли трое

Лобовое ДТП с погибшими и пострадавшими произошло на юго-востоке Москвы в ночь на 24 мая. На встречную полосу на большой скорости выехал каршеринговый автомобиль. Подробности сообщают прокуратура и Госавтоинспекция столицы.
Прокуратура Москвы
Авария произошла в начале первого ночи в районе дома 15 по Привольной улице. На видео, которое публикует прокуратура, видно, как «Тойота» каршеринговой расцветки на большой скорости входит в поворот, вылетает на встречку и сталкивается с «КИА». От удара от «Тойоты» осталась груда металла, машина перевернулась. В каршеринге ехали пять человек. За рулем был
Прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы контролирует установление всех обстоятельств аварии.