Первые жертвы купального сезона: мужчина утонул в пруду на юге Петербурга

До начала лета купальный сезон в Петербурге открывают самые отчаянные, но первые жертвы уже есть.

Сообщение об утонувшем поступило в экстренные службы из Пулковского парка накануне в четвёртом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая.

По словам очевидцев, пока температура пыталась пробить отметку в +25, охладиться в пруду решил мужчина. Он зашёл в воду, не раздеваясь, проплыл несколько метров и начал тонуть. По предварительным данным, его тело обнаружили метрах в пяти от берега.