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    Первые жертвы купального сезона: мужчина утонул в пруду на юге Петербурга

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    2 комментария

    До начала лета купальный сезон в Петербурге открывают самые отчаянные, но первые жертвы уже есть.

    Сообщение об утонувшем поступило в экстренные службы из Пулковского парка накануне в четвёртом часу дня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 24 мая.

    По словам очевидцев, пока температура пыталась пробить отметку в +25, охладиться в пруду решил мужчина. Он зашёл в воду, не раздеваясь, проплыл несколько метров и начал тонуть. По предварительным данным, его тело обнаружили метрах в пяти от берега.

    Точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам. Личность мужчины устанавливают полицейские, на вид он не старше 40 лет.

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    Комментарии 2

    lachavoje24 Мая 2024 в 10:38
    Алкаш?
    +2−0
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