На Неве не смогли разойтись два теплохода. Досталось Благовещенскому мосту

Транспортная полиция Петербурга организовала проверку по факту ЧП с двумя теплоходами у Благовещенского моста. Около половины второго ночи 24 мая суда не смогли разойтись на Неве. Одно из них врезалось в опору переправы.
Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, во время туристической прогулки теплоход при развороте совершил навал на ближайшее судно, после чего последнее столкнулось с опорой моста.
Транспортная полиция СЗФО
В результате удара теплоходы получили вмятины и повреждения покрытий. На опоре моста остались следы краски судна.
«В результате происшествия пострадавших нет. <…> Медицинское освидетельствование капитанов алкогольного опьянения не показало», — добавили в транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.