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    На Неве не смогли разойтись два теплохода. Досталось Благовещенскому мосту

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    Транспортная полиция Петербурга организовала проверку по факту ЧП с двумя теплоходами у Благовещенского моста. Около половины второго ночи 24 мая суда не смогли разойтись на Неве. Одно из них врезалось в опору переправы.

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    Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по СЗФО, во время туристической прогулки теплоход при развороте совершил навал на ближайшее судно, после чего последнее столкнулось с опорой моста.

    Транспортная полиция СЗФО

    В результате удара теплоходы получили вмятины и повреждения покрытий. На опоре моста остались следы краски судна.

    «В результате происшествия пострадавших нет. <…> Медицинское освидетельствование капитанов алкогольного опьянения не показало», — добавили в транспортной полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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