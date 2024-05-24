Это жара. На Васильевском острове трамвайная пробка, два маршрута пустили в объезд

Утренние пробки настигли пассажиров трамваев на Васильевском острове в Петербурге в пятницу, 24 мая. Во главе — вагон «Довлатов», но задерживал общественный транспорт не он.
Затор на Среднем проспекте читатели «Фонтанки» наблюдали около восьми часов утра. На путях стоял автомобиль аварийной службы, перед ним «очередь» из трёх вагонов, чуть дальше виднелся ещё один.
Подозрение пало на ретротрамвай «Довлатов», но его отвели в «Горэлектротрансе». Движению мешает неисправность путей. Как уточнили «Фонтанке» в ГЭТ, она связана с жаркой погодой.
Пока неисправность устраняли, маршруты
По данным ГЭТ, в 9:00 трамвайное движение восстановлено в штатном режиме.
читатель «Фонтанки»
Прогнозы обещают Петербургу солнечную пятницу и до 27 градусов тепла. По данным Северо-Западного гидрометцентра, сейчас в городе +22.
Вопросы к «Довлатову» у очевидцев возникли не случайно. Несколько дней назад у приметного трамвая заклинило дверь, до этого такой же образец новой техники сошел с рельсов, а еще ранее сломался посередине. Еще один «Довлатов» насмерть задавил женщину на Васильевском острове. Арестованный водитель утверждает, что были проблемы с тормозами, но в деле есть видеозапись, согласно которой незадолго до аварии скорость начала снижаться. Причины трагедии должна установить экспертиза.