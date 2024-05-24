Начали со снега, а оказались в середине лета. Главный синоптик Петербурга рассказал о майских аномалиях

Погода в мае 2024 года для Петербурга стала аномальной и в отрицательном, и в положительном секторе. Если в начале месяца в городе лежал снег, то к 24-му числу среднесуточная температура приблизилась к значениям июля.

О новых рекордах рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он отметил, что накануне среднесуточная температура в городе составила 18,4 градуса — такая норма предусмотрена в июле.