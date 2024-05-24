Начали со снега, а оказались в середине лета. Главный синоптик Петербурга рассказал о майских аномалиях

Погода в мае 2024 года для Петербурга стала аномальной и в отрицательном, и в положительном секторе. Если в начале месяца в городе лежал снег, то к 24-му числу среднесуточная температура приблизилась к значениям июля.
О новых рекордах рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он отметил, что накануне среднесуточная температура в городе составила
«Теплый воздух с запада всё еще поступает в наш регион, и сегодня всё же будет самый теплый день. Тут интересно показать тенденцию потепления в городе.
Однако в ближайшей перспективе — холодный фронт в ночь на субботу, так что местами в городе