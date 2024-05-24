    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, южн

    772мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.25eur97.88

    Начали со снега, а оказались в середине лета. Главный синоптик Петербурга рассказал о майских аномалиях

    1673
    3 комментария

    Погода в мае 2024 года для Петербурга стала аномальной и в отрицательном, и в положительном секторе. Если в начале месяца в городе лежал снег, то к 24-му числу среднесуточная температура приблизилась к значениям июля.

    О новых рекордах рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он отметил, что накануне среднесуточная температура в городе составила 18,4 градуса — такая норма предусмотрена в июле.

    «Теплый воздух с запада всё еще поступает в наш регион, и сегодня всё же будет самый теплый день. Тут интересно показать тенденцию потепления в городе. 21 мая +20 градусов не было, 22 мая +20 градусов достигла температура в 13 часов, 23 мая это значение перекрыто уже в 11 часов. Ну а сегодня уже в 7 часов 45 минут преодолели отметку в +20 градусов. Так что потепление прослеживается чётко», — описал общую картину Александр Колесов и добавил: на следующей неделе погода будет такой жаркой, что город по температурным нормам сразу как бы перенесется в середину лета.

    Однако в ближайшей перспективе — холодный фронт в ночь на субботу, так что местами в городе 25 мая возможны осадки.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close