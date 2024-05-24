Глава ФСБ заявил, что террористы «Крокуса» хотели нанести ущерб отношениям с СНГ

Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что целью террористов было нанесение ущерба отношениям с СНГ. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Бортникова, который выступил в Бишкеке на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ.



«Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — отметил глава ФСБ.

Помимо этого, Александр Бортников поблагодарил коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана за участие в расследовании.