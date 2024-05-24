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    Глава ФСБ заявил, что террористы «Крокуса» хотели нанести ущерб отношениям с СНГ

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    Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что целью террористов было нанесение ущерба отношениям с СНГ. Об этом 24 мая сообщает ТАСС со ссылкой на Бортникова, который выступил в Бишкеке на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) государств-участников СНГ.

    «Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов», — отметил глава ФСБ.

    Помимо этого, Александр Бортников поблагодарил коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана за участие в расследовании.

    Ранее стало известно, что подготовку, финансирование, нападение и отход террористов, расстреливавших зрителей в концертном зале «Крокус Сити Холла», осуществлял филиал запрещенной в России организации ИГИЛ* «Вилаят Хорасан».

    22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные мужчины и начали расстреливать людей. В результате этого погибли больше 140 человек, пострадали — свыше 550.

    * Запрещенная в России террористическая организация.

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