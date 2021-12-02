«У Украины нет гарантий безопасности, как у членов НАТО». Столтенберг — о реакции на возможную агрессию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о действиях Североатлантического альянса в случае «вторжения РФ» на Украину. Об этом со ссылкой на американский телеканал CNN 2 декабря сообщает РИА Новости.

Отвечая в интервью на вопрос о возможном военном ответе в случае агрессии против Украины, генсек альянса заявил, что «Украина — не член НАТО, поэтому у нее нет таких же гарантий безопасности, как у членов НАТО, которые обязаны защищать друг друга, если нападут на одного из них».

Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







В то же время Столтенберг считает, что у Украины есть шанс в будущем стать членом НАТО. В августе президент Эстонии, которая входит в НАТО с 2004 года, заявила, что видит Украину в ЕС не раньше 2041 года, поскольку сегодня Киев «не отвечает критериям членства».



В середине октября в Кремле заявляли, что вступление Украины в альянс может привести к «активным мерам» со стороны России, поскольку это будет «выходом за красные линии». После этого министр обороны Германии обратилась к НАТО с призывом «дать понять руководству в Москве, что готовы использовать военные средства».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что американские ракеты средней дальности вот-вот могут появиться в Европе. Возвращается «сценарий военного противостояния», уверен российский министр иностранных дел.

Дискуссия вокруг военного будущего Европы идет на фоне наращивания военных контингентов около российско-украинской границы. В середине ноября генсек НАТО заявил, что альянс видит «необычную концентрацию сил», призвав Россию «снизить напряженность» на границе с Украиной.

До этого Москва упрекала Запад в наращивании военного присутствия на границах на фоне миграционного кризиса. «Это изучение театра военных действий», — утверждали в российском Минобороны. Кроме того, в Кремле прямо заявили, что попытка Киева решить конфликт в Донбассе силовыми методами станет «шагом к катастрофе».



2 декабря глава Пентагона выразил надежду, что не увидит «вторжения Советского Союза» на Украину.

В конце ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «в любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах».

В настоящее время в Латвии идут учения военных стран — участниц НАТО. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время пройдут совместные с ВС РФ военные маневры около украинской границы.

