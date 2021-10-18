«Это тот сценарий [вступление Украины в НАТО], который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — заявил 18 октября Дмитрий Песков в фильме «Владимир Путин: хозяин игры» на французском телеканале France 5.
По словам Пескова, вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы «выходом за красные линии российских национальных интересов».
Представитель Кремля заверил, что Россия — это «очень большая и очень сильная страна», которая при этом никому не угрожает. Он подчеркнул, что РФ, наоборот, ищет партнёров.
Песков: Украина в НАТО может привести к «активным мерам» со стороны России
Пресс-секретарь президента России назвал вступление Украины в НАТО «выходом за красные линии».
«Это тот сценарий [вступление Украины в НАТО], который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — заявил 18 октября Дмитрий Песков в фильме «Владимир Путин: хозяин игры» на французском телеканале France 5.