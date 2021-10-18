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Песков: Украина в НАТО может привести к «активным мерам» со стороны России

Пресс-секретарь президента России назвал вступление Украины в НАТО «выходом за красные линии».

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«Это тот сценарий [вступление Украины в НАТО], который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности», — заявил 18 октября Дмитрий Песков в фильме «Владимир Путин: хозяин игры» на французском телеканале France 5.

По словам Пескова, вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы «выходом за красные линии российских национальных интересов».

Представитель Кремля заверил, что Россия — это «очень большая и очень сильная страна», которая при этом никому не угрожает. Он подчеркнул, что РФ, наоборот, ищет партнёров.

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Комментарии (6)

Карабас Барабас
Ищет она, ищет себе партнеров, только не желает с ней никто дел иметь, только и остались асады и мадуры, да картофельный монстр. Всё партнерство которых: дадите бабла - будем дружить. Какая креативная геополитика.
SU LUX INN
дворовый гопник пытается Угрозами напугать Европейскую страну, которая всего-то хочет вступить в отряд Цивилизованной самообороны, чтобы как Раз защищаться от Угроз подобных гопников и заодно вернуть украденный Сарай! фантасмагория и Абсурд!
MidNightWoodpecker
И что же он сделает за "красной линией"? Это вроде как женское мыло для интимных мест. Неужели умоется.
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