Солдаты НАТО «накроются» зимним щитом неподалеку от российской границы

Солдаты из Латвии, Литвы и многонациональной боевой группы НАТО проведут под Ригой учения Winter Shield 2021 — в переводе «Зимний щит».



«С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», — сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

Многонациональную боевую группу возглавляет Канада. В нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Они в ротационном порядке находятся в Латвии.