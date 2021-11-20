Солдаты НАТО «накроются» зимним щитом неподалеку от российской границы

Солдаты из Латвии, Литвы и многонациональной боевой группы НАТО проведут под Ригой учения Winter Shield 2021 — в переводе «Зимний щит».
«С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», — сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.
Многонациональную боевую группу возглавляет Канада. В нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Они в ротационном порядке находятся в Латвии.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники альянса фиксируют возросшую военную активность России на границе с Украиной, и призвал снизить напряженность.