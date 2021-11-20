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Солдаты НАТО «накроются» зимним щитом неподалеку от российской границы

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Солдаты из Латвии, Литвы и многонациональной боевой группы НАТО проведут под Ригой учения Winter Shield 2021 — в переводе «Зимний щит».

«С 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи состоятся ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021 для тренировки и совершенствования боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества и сплоченности вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона», — сообщает 20 ноября РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

Многонациональную боевую группу возглавляет Канада. В нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании. Они в ротационном порядке находятся в Латвии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что участники альянса фиксируют возросшую военную активность России на границе с Украиной, и призвал снизить напряженность.

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Комментарии (6)

Riptide
1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании.

Ишь ты, сколько "антител"-то сразу ...
vic_5e4cd1938d1a8
накроются они .. медным тазом
ROMUALD
Наверное 22 декабря нападут, солнцепоклонники. С десяток "Кинжалов" по Туманному Альбиону, по бункерам - это охладит "англичанку".
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