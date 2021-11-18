FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

В Кремле заявили, что попытка Киева решить конфликт в Донбассе силовыми методами станет «шагом к катастрофе»

0
Печать

Попытки украинских властей решить конфликт в Донбассе силовыми методами могут стать шагом к «очередной катастрофе». Об этом 18 ноября в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, сейчас военная инфраструктура НАТО продвигается в сторону российских границ, Украина «накачивается натовскими вооружениями».

«Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

Напомним, ранее МИД РФ опубликовал переписку Сергея Лаврова с французским и немецким коллегами по поводу Украины. МИД Франции и ФРГ назвали это «нарушением дипломатической практики».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний