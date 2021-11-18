В Кремле заявили, что попытка Киева решить конфликт в Донбассе силовыми методами станет «шагом к катастрофе»

Попытки украинских властей решить конфликт в Донбассе силовыми методами могут стать шагом к «очередной катастрофе». Об этом 18 ноября в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



По его словам, сейчас военная инфраструктура НАТО продвигается в сторону российских границ, Украина «накачивается натовскими вооружениями».



«Все это вдохновляет горячие головы на Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксовки минских договоренностей попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы», — подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).

