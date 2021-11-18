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Германия и Франция назвали нарушением публикацию переписки с Россией по поводу Украины

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Германия и Франция негативно оценили публикацию переписки по встрече в «нормандском формате» (обсуждение будущего юго-востока Украины).

«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики»,— заявил 18 ноября представитель МИД ФРГ (цитат по РИА Новости).

«Мы считаем, что такой подход противоречит дипломатическим правилам и обычаям»,— подчеркнул представитель МИД Франции (цитата по Reuters).

МИД России 17 ноября опубликовал переписку Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Решение о публикации было принято «в связи с искажением позиции Москвы», подчеркивали российские дипломаты.

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Комментарии (6)

Piter Russo
Может просто отказаться от неформального и непубличного общения и перейти к публичной практике договоров с открытыми дверями, что бы не искажать позиций друг друга?
Hutu
Наивные Франция и Германия! Начальник Захаровой готовит отмазки для будущего судебного процесса.... Как верёвочка не вейся, отвечать придётся по полной перед международным трибуналом...
Cвифт
.... какие нежные, кстати .... как там дела с расследованием ?
--- Французский МИД приступил к расследованию в связи с публикацией в СМИ деталей переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Ведомство назвало «недопустимой» утечку внутренних конфиденциальных документов.
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