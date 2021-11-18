Германия и Франция назвали нарушением публикацию переписки с Россией по поводу Украины

Германия и Франция негативно оценили публикацию переписки по встрече в «нормандском формате» (обсуждение будущего юго-востока Украины).



«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел Лаврова обнародовать эти конфиденциальные обсуждения. Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики»,— заявил 18 ноября представитель МИД ФРГ (цитат по РИА Новости).



«Мы считаем, что такой подход противоречит дипломатическим правилам и обычаям»,— подчеркнул представитель МИД Франции (цитата по Reuters).

