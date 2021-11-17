«Чтобы избежать искажения позиции РФ», МИД опубликовал переписку Лаврова с министрами Франции и Германии

Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии — Жан-Ивом ле Дрианом и Хайко Маасом. Подразумевается, что этот шаг поможет избежать искажения позиции РФ относительно «нормандской» встречи министров.



«В последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом», — говорится в сообщении от 17 ноября.

