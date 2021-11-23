«Может полыхнуть». Николай Патрушев обвинил Запад в нищете украинцев

«Фактически установив свой протекторат на Украине, Запад разрушил экономику этой страны, довёл общество до бесправия, а отдельные слои населения до нищеты. В любой момент на Украине может полыхнуть так, что миллионы украинцев побегут искать приют в других местах», — уверен Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что «полыхнуть» на Украине может, потому что Запад «разрушил экономику этой страны». Издание «Аргументы и факты» публикует 23 ноября интервью с одним из самых высокопоставленных силовиков России.

В том же интервью Патрушев обвинил Запад в пособничестве миграционному кризису на границе Белоруссии и стран ЕС, рассказав, как можно решить эту проблему.



В понедельник Служба внешней разведки России заявила, что утверждения западных политиков и СМИ о том, что Москва якобы готовит военное вторжение на Украину, является «абсолютно ложной информацией». При этом в ведомстве Сергея Нарышкина сравнили текущее напряжение на границе Украины и России с ситуацией накануне войны с Грузией в 2008 году. В СВР заявили о возможности провокаций с применением ударных беспилотников. До этого Кремль не исключал провокаций на фоне слухов о будущем вторжении России на Украину.



18 ноября в Кремле заявили, что военная инфраструктура НАТО на фоне миграционного кризиса приближается к российским границам, а попытки Киева решить конфликт в Донбассе силовыми методами станут «шагом к катастрофе».



Военные учения стран — участниц НАТО в настоящее время проходят в Латвии.



Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Москва готовится к «возможной военной операции». Госсекретарь США Энтони Блинкен выражал обеспокоенность «нерегулярными передвижениями» российских войск на границе с Украиной. В Сенате США обсуждают санкции против России в случае вторжения на Украину.

