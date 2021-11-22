В СВР назвали «абсолютно ложной информацией» слухи о подготовке России к вторжению на Украину

Информация о якобы подготовке России к военному вторжению на Украину является «абсолютно ложной», ее распространяет госдеп США, чтобы запугать своих союзников. Об этом 22 ноября говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.



«Пресс-бюро СВР России сообщает, что в последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины. По поступающим данным, госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

