FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
72.76р82.58р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В СВР назвали «абсолютно ложной информацией» слухи о подготовке России к вторжению на Украину

2
Печать

Информация о якобы подготовке России к военному вторжению на Украину является «абсолютно ложной», ее распространяет госдеп США, чтобы запугать своих союзников. Об этом 22 ноября говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«Пресс-бюро СВР России сообщает, что в последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины. По поступающим данным, госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — цитирует РИА Новости заявление ведомства.

Также в СВР обеспокоены «провокационной политикой» США и ЕС, которая «сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности». В ведомстве сравнили это с событиями в Грузии перед войной в Южной Осетии. «Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — сказано в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил провокаций на фоне сообщений в западных СМИ о «подготовке» России к вторжению на Украину.

Американская The New York Times 19 ноября опубликовала материал, где со ссылкой на собственные источники рассказала о том, что разведка США предупредила союзников в ЕС, что серьезно относится к угрозе вторжения России в Украину и стягиванию российских войск к украинской границе.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

SU LUX INN
а Я почему-то все равно им не Верю! тревожно Мне!
Владислав Терехин
Сказочники.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний