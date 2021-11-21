Кремль не исключил провокаций на фоне слухов о будущем вторжении России в Украину

На фоне массовых публикаций в западных изданиях о готовящемся вторжении России в Украину нельзя исключать провокаций. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Этого [провокаций] нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
В ноябре МИД России опубликовал переписку главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции об урегулировании ситуации в Донбассе. В Париже и Берлине это расценили как нарушение дипломатической практики. Позднее в Кремле заявили, что Украину «накачивают натовским вооружением», а инфраструктура военного альянса продвигается к российским границам.
Американская The New York Times 19 ноября опубликовала материал, где со ссылкой на собственные источники рассказала о том, что разведка США предупредила союзников в ЕС, что серьезно относится к угрозе вторжения России в Украину и стягиванию российских войск к украинской границе.