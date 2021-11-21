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Кремль не исключил провокаций на фоне слухов о будущем вторжении России в Украину

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На фоне массовых публикаций в западных изданиях о готовящемся вторжении России в Украину нельзя исключать провокаций. Об этом 21 ноября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Этого [провокаций] нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В ноябре МИД России опубликовал переписку главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Германии и Франции об урегулировании ситуации в Донбассе. В Париже и Берлине это расценили как нарушение дипломатической практики. Позднее в Кремле заявили, что Украину «накачивают натовским вооружением», а инфраструктура военного альянса продвигается к российским границам.

Американская The New York Times 19 ноября опубликовала материал, где со ссылкой на собственные источники рассказала о том, что разведка США предупредила союзников в ЕС, что серьезно относится к угрозе вторжения России в Украину и стягиванию российских войск к украинской границе.

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Комментарии (14)

AP-SPb
Из новости совершенно непонятно какое дело НАТО и Гейропе до того, что делает Россия на своих окраинных территориях...
AndrewBarsik
Самый бесполезный и бессодержательный вид новостей - это сообщения типа: "Кто-то не исключил чего-то". Интересны новости на тему "кто и что сделал", желательно с указанием фамилии и подробностей. Если бы господа журналисты договорились и перестали публиковать заявления типа "Мы не исключаем", то ньюсмейкеры вынуждены были бы начать делиться информацией, а не словесными вывертами.
Cвифт
..... из свежего, разнесли сегодня экспериментальный цех Ясиноватского машзавода, пожарную часть из 122 калибра. Повреждены станки.
Кому-то очень не хочется, что-бы экономика работала.
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