«Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран». Патрушев рассказал, как решить миграционный кризис

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев объяснил, как можно решить миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС. Об этом бывший директор ФСБ рассказал в интервью «Аргументам и фактам», которое опубликовано 23 ноября. «Действовать, а не давать рекомендации, нужно Европе. В первую очередь необходимо пресечь бизнес по переправке мигрантов. Заниматься этим нужно и на уровне Евросоюза, и по линии отдельных его стран, и их национальных спецслужб и правоохранительных органов. При этом, чтобы навсегда остановить неконтролируемый миграционный поток, требуется решить проблему в корне. Западу следует отказаться от своей политики вмешательства во внутренние дела других стран, от навязывания своих убеждений применением грубой военной силы», — заявил Николай Патрушев.



Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







Секретарь Совбеза напомнил, что в Европу через Белоруссию бегут люди из Ирака, «где ситуация деградировала после военного вторжения и физического устранения президента С. Хусейна». По данным Патрушева, среди беженцев есть и ливийцы, и афганцы, и граждане Сирии, где Запад чуть не породил «глобальный террористический халифат».

Николай Патрушев упрекнул власти ЕС, которые сначала пообещали «построить лагеря для мигрантов», но позже отказались «от своей же инициативы».

«Брюссель продолжает твердить миру о европейских ценностях, правах человека, мультикультурализме, политике открытых дверей. Тем временем мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки», — продолжает высокопоставленный российский силовик.

Что касается действий Минска, то, по словам Николая Патрушева, «Белоруссия — суверенное государство, которое само решает, с кем и на какой срок ему вводить безвизовый режим. У Минска есть свои приоритеты во внешней и внутренней политике».



«Попытки вбить в них [союзнические отношения Минска и Москвы] клин заранее обречены на провал», — добавил секретарь Совета безопасности РФ.

По данным Патрушева, общая численность мигрантов на территории Белоруссии, которые стремятся в Германию, «где пособия в 4–5 раз выше, чем они зарабатывают в своих странах», 2,5–3 тыс. человек.

«И их число может расти. Среди них женщины, есть и беременные, а также до 750 детей дошкольного возраста. Основное бремя заботы о них взяла на себя Белоруссия. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь», — утверждает Патрушев.

Ранее во вторник глава МИД Польши сообщил о готовности вести переговоры с РФ по поводу разрешения кризиса мигрантов на белорусско-польской границе.

