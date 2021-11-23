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МИД Польши хочет решать кризис беженцев на переговорах с Россией

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Глава МИД Польши сообщил о готовности вести переговоры с РФ по поводу разрешения кризиса мигрантов на белорусско-польской границе.

«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией [по теме беженцев]», — цитирует 23 ноября РИА Новости заявление Збигнева Рау.

По его словам, с белорусской стороной Варшава может обсуждать только «технические вопросы». Рау добавил, что тема отношений двух стран должна подниматься на встречах с оппозицией Белоруссии.

Между тем белорусское МВД рапортует, что число беженцев на границе снижается. Так, накануне почти 120 человек вернулись на родину. Власти уточняют, что мигранты не стали просить убежища в Белоруссии.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов.

Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка. Президент Белоруссии Александр Лукашенко допускал, что военнослужащие его страны могли помочь мигрантам пересечь границу с Польшей.

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Комментарии (10)

AndrewBarsik
Исходя из отсутствия легитимной власти в Белоруссии, позиция польского МИДа вполне логична. Зачем разговаривать с хрюшами и степашками, когда есть кукловод?
Suricata
Не правильно. Такие проблемы им нужно решать с правительством Конго.
264874211
Хитер лях и коварен.
И с чего вдруг их проблемы должна решать Россия?
Это очевидная провокация, согласие на переговоры = признанию участия и вины.
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