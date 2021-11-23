МИД Польши хочет решать кризис беженцев на переговорах с Россией

Глава МИД Польши сообщил о готовности вести переговоры с РФ по поводу разрешения кризиса мигрантов на белорусско-польской границе.



«Польша готова к переговорам с Российской Федерацией [по теме беженцев]», — цитирует 23 ноября РИА Новости заявление Збигнева Рау.



По его словам, с белорусской стороной Варшава может обсуждать только «технические вопросы». Рау добавил, что тема отношений двух стран должна подниматься на встречах с оппозицией Белоруссии.



Между тем белорусское МВД рапортует, что число беженцев на границе снижается. Так, накануне почти 120 человек вернулись на родину. Власти уточняют, что мигранты не стали просить убежища в Белоруссии.

