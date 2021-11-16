Мигрантам на границе с Польшей белорусские власти раздали около 3 тонн продуктов

Для мигрантов на белорусско-польскую границу доставили около 3 тонн гуманитарной помощи. Об этом 16 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.



Продукты сегодня утром привезли представители Белорусского общества Красного Креста (БОКК) и МЧС Белоруссии. В частности, беженцам доставили молоко, консервы, хлеб и детские наборы.



Накануне миграционный кризис на белорусско-польской границе обсудили Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон. Российский лидер, как сообщила пресс-служба Кремля, привлёк внимание к «крайне жёсткому обращению» польских пограничников с беженцами и сообщил, что ситуацию нужно напрямую обсуждать представителям стран ЕС и Белоруссии.



На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.

