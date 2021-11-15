Путин обсудил с Макроном миграционный кризис на белорусско-польской границе

«Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлёк внимание, в частности, к крайне жёсткому обращению польских пограничников с беженцами. Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии», — сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин считает, что руководству стран Евросоюза и Белоруссии следует напрямую обсудить миграционный кризис. Об этом он упомянул в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который прошел 15 ноября.

В этот же день по телефону поговорили президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель.

Ранее Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ и президент Белоруссии готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку идущие через белорусскую территорию мигранты из стран Востока и Африки стремятся именно в Германию. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявляла, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.