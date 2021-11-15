Лукашенко и Меркель провели переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.
«Лукашенко и Меркель только что переговорили по телефону», — сообщает 15 ноября РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ и президент Белоруссии готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку идущие через белорусскую территорию мигранты из стран Востока и Африки стремятся именно в Германию. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявляла, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.