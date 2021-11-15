FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: +3
72.27р82.77р
ТЕМА ДНЯ

В спортзалы и ЗАГС — только по QR-коду

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Лукашенко и Меркель провели переговоры

5
Печать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющий обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.

«Лукашенко и Меркель только что переговорили по телефону», — сообщает 15 ноября РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что врио канцлера ФРГ и президент Белоруссии готовы поговорить друг с другом, и выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время, поскольку идущие через белорусскую территорию мигранты из стран Востока и Африки стремятся именно в Германию. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявляла, что белорусская сторона всегда готова к диалогу с европейскими политиками по вопросу разрешения миграционного кризиса и не являлась инициатором его разрушения.

Новость из Кремля пришла в понедельник, после того как стало известно, что новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко скорее всего не затронут российскую сторону. В частности, были дезавуированы сообщения о возможности санкционного удара по компании «Аэрофлот». В то же время власти ЕС меняют санкционный режим в отношении Минска таким образом, что Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко».
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Cвифт
.... иными словами, мои предположения, что Польшу Берлин будет давить и дальше, не лишены основания.
Hutu
Эх, Ангела...... Чёрного кобеля не отмоешь добела, как в народе говорят..... Гопники понимают только язык силы.....
FedorGr
Меркель скоро откроет филиал конторы, по урегулированию выходок, желающих помочь русскихбелорусов.
Молодцы ребята. Нагнули, поставили на колени, и дали в... В общем своего достигли оба. Молодцы. Гордиться надо, свирепая ЕС, в кармане у обоих. Включая друга фрау.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний