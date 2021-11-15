Лукашенко и Меркель провели переговоры

Новость из Кремля пришла в понедельник, после того как стало известно, что новые санкции ЕС в отношении режима Лукашенко скорее всего не затронут российскую сторону. В частности, были дезавуированы сообщения о возможности санкционного удара по компании «Аэрофлот». В то же время власти ЕС меняют санкционный режим в отношении Минска таким образом, что Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни.