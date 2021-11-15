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«Аэрофлот» не будут включать в санкционный список ЕС по Белоруссии

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«Аэрофлот» не станут включать в разрабатываемый механизм санкций Евросоюза против авиакомпаний и туристических агентств, которые доставляют мигрантов в Белоруссию. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе 15 ноября сообщает ТАСС.

«ЕС сейчас не рассматривает включение «Аэрофлота» в черный список авиакомпаний», — отметил собеседник агентства перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что идея о санкциях против «Аэрофлота» безумна и должна остаться в «информационных вбросах». По его словам, перевозка мигрантов не является преступлением.

«Фонтанка», ссылаясь на издание Bloomberg, писала, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши заявлял о наличии информации о вовлеченности авиакомпании в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимир Джабаров предложил запретить западным авиакомпаниям летать над территорией России в качестве ответа на возможные ограничения против перевозчика.

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