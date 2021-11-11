Санкции против «Аэрофлота» в Кремле назвали «безумной идеей»

Пресс-секретарь российского президента считает, что идея о санкциях против «Аэрофлота» должна остаться в «информационных вбросах».



«Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — цитирует 11 ноября РБК заявление Дмитрия Пескова.



Он напомнил, что перевозка мигрантов — это не преступление. Также представитель Кремля заявил, что «Аэрофлот» уже опроверг все обвинения.



Накануне издание Bloomberg cообщило, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши сегодня, 11 ноября, заявил, что у Варшавы есть информация о вовлеченности авиакомпании в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимир Джабаров предложил в ответ на возможные ограничения против перевозчика запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ. В «Аэрофлоте» опровергли все обвинения.

