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Санкции против «Аэрофлота» в Кремле назвали «безумной идеей»

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Пресс-секретарь российского президента считает, что идея о санкциях против «Аэрофлота» должна остаться в «информационных вбросах».

«Давайте всё-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах», — цитирует 11 ноября РБК заявление Дмитрия Пескова.

Он напомнил, что перевозка мигрантов — это не преступление. Также представитель Кремля заявил, что «Аэрофлот» уже опроверг все обвинения.

Накануне издание Bloomberg cообщило, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши сегодня, 11 ноября, заявил, что у Варшавы есть информация о вовлеченности авиакомпании в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимир Джабаров предложил в ответ на возможные ограничения против перевозчика запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ. В «Аэрофлоте» опровергли все обвинения.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Песков неискренен. В УК РФ есть статья 322.1. "Организация незаконной миграции".
NAFTALIN 2000-2036
а как им идея лукашенко перекрыть газопровод Ямал-Европа?
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