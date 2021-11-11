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«Аэрофлот» опроверг информацию об участии в кризисе беженцев на границе Белоруссии и ЕС

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Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» назвал не соответствующей действительности информацию об участии в кризисе беженцев на границе Польши и Белоруссии.

«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — цитирует 11 ноября заявление «Аэрофлота» РБК.

Авиакомпания заверила, что не выполняет регулярных рейсов в Ирак и Сирию, кроме того, у нее нет маршрута Стамбул — Минск. Чартерных полетов также не производится.

МИД Польши сегодня, 11 ноября, заявил, что у Варшавы есть информация о вовлеченности «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимира Джабаров предложил в ответ на возможные санкции против перевозчика запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ.

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Комментарии (44)

Piter Russo
А они Туркиш аэрлайс не хотят привлеч к ответу?
Эти "туристы" сначала летят в Станбул, а уже потом в Минск или Гродно.
chip1
В общем хитрый план обрушить экономику ЕС толпами беженцев провалился, теперь придется их привить спутником и отправить домой в распоряжение друга Асада, там ждет их вкусный суп, чай и восточные фрукты, это конечно не немецкие пособия, но лучше чем пулю от польских погранцов получить)
AndrewBarsik
Адресатам данного сообщения предлагается поверить в то, что через границу Союзного государства Россия-Беларусь нелегальные мигранты с Ближнего Востока перелетели, оседлав диких гусей. Больше всего в этой бессмысленной лжи злит то, что она рассчитана на дебилов, которыми лжецы почему-то считают бОльшую часть населения России.
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