«Аэрофлот» опроверг информацию об участии в кризисе беженцев на границе Белоруссии и ЕС

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» назвал не соответствующей действительности информацию об участии в кризисе беженцев на границе Польши и Белоруссии.



«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — цитирует 11 ноября заявление «Аэрофлота» РБК.



Авиакомпания заверила, что не выполняет регулярных рейсов в Ирак и Сирию, кроме того, у нее нет маршрута Стамбул — Минск. Чартерных полетов также не производится.

