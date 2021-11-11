«Аэрофлот» опроверг информацию об участии в кризисе беженцев на границе Белоруссии и ЕС

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» назвал не соответствующей действительности информацию об участии в кризисе беженцев на границе Польши и Белоруссии.
«Информация об участии или содействии ПАО «Аэрофлот» в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности», — цитирует 11 ноября заявление «Аэрофлота» РБК.
Авиакомпания заверила, что не выполняет регулярных рейсов в Ирак и Сирию, кроме того, у нее нет маршрута Стамбул — Минск. Чартерных полетов также не производится.
МИД Польши сегодня, 11 ноября, заявил, что у Варшавы есть информация о вовлеченности «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе. Российский сенатор Владимира Джабаров предложил в ответ на возможные санкции против перевозчика запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ.