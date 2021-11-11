МИД Польши: Есть информация о вовлеченности «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе

Польша настаивает на якобы наличии доказательств участия «Аэрофлота» в кризисе беженцев на границе Польши и Белоруссии



«Аэрофлот», по нашей информации, поддержал эту акцию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко с людьми из Ближнего Востока. <...> Еще этих санкций нет, но обсуждается все», — заявил 11 ноября в комментарии «Эхо Москвы» пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.



По его словам, ничего якобы не происходит в Белоруссии без согласия России.



Дипломат также подчеркнул, что сейчас ситуация на границе «спокойная». Ясина отметил, что ждет «сигнала» от российской стороны, чтобы обсудить кризис беженцев.

