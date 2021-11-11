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МИД Польши: Есть информация о вовлеченности «Аэрофлота» в кризис на польско-белорусской границе

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Польша настаивает на якобы наличии доказательств участия «Аэрофлота» в кризисе беженцев на границе Польши и Белоруссии

«Аэрофлот», по нашей информации, поддержал эту акцию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко с людьми из Ближнего Востока. <...> Еще этих санкций нет, но обсуждается все», — заявил 11 ноября в комментарии «Эхо Москвы» пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина.

По его словам, ничего якобы не происходит в Белоруссии без согласия России.

Дипломат также подчеркнул, что сейчас ситуация на границе «спокойная». Ясина отметил, что ждет «сигнала» от российской стороны, чтобы обсудить кризис беженцев.

Сенатор Владимир Джабаров сегодня, 11 ноября, предложил в ответ на возможные санкции против «Аэрофлота» запретить западным авиакомпаниям летать над территорией РФ.

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