Сенатор Джабаров: Западным авиакомпаниям могут запретить летать над территорией РФ в качестве санкций

Россия может запретить пролет иностранных авиакомпаний над территорией России как ответ на возможные санкции против «Аэрофлота».



«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — цитирует 11 ноября заявление сенатора Владимира Джабарова РИА Новости.



По его словам, Запад пытается любой ценой «укусить» Россию. «Аэрофлот» в этой ситуации ни при чем. Вместе с тем сенатор выразил надежду, что санкции против российского перевозчика не последуют, а предложения по их введению — это инициатива «горячих голов».

