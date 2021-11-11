Bloomberg: Власти ЕС рассматривают санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии

Власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против российской компании «Аэрофлот» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Об этом 10 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Целью станут физические лица и компании, которые причастны к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

По словам источника Bloomberg, помимо «Аэрофлота», ограничения могут коснутся и турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Новые санкции могут быть объявлены в начале следующего месяца совместно с США и Великобританией.