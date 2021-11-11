FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Bloomberg: Власти ЕС рассматривают санкции против «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии

5
Печать

Власти Европейского союза обсуждают возможность введения санкций против российской компании «Аэрофлот» в рамках нового санкционного пакета против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Об этом 10 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.

Целью станут физические лица и компании, которые причастны к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Белоруссию.

По словам источника Bloomberg, помимо «Аэрофлота», ограничения могут коснутся и турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Новые санкции могут быть объявлены в начале следующего месяца совместно с США и Великобританией.

В начале недели, 8 ноября, караван беженцев двинулся к белорусско-польской границе. Польша и Литва стянули к границе войска.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Piter Russo
Вот такая она демократия по джентельменски.....
Fontanka_reader
Лажа какая то, Аэрофлот то каким концом к мигрантам в Беларуси? Даже если он кого транзитом в Минск доставил, то по какому праву Аэрофлот или любая другая компания может отказать в перевозке пассажиру, купившему билет и имеющему визу Беларуси…
261847251
А вот это уже серьёзно.
Хотя, конечно, смотря что за санкции.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний