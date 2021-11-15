Польша обвиняет выходцев из Чечни в пособничестве миграционному кризису

Обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев с Ближнего Востока через Польшу в Германию предъявлено в Польше двум гражданам РФ. Об этом уведомила польская прокуратура в понедельник, 15 ноября, сообщает российское государственное агентство ТАСС.

«Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины», — цитирует агентство сообщение.

Польская прокуратура уточняет, что «двое организаторов из Чечни незаконно проживали в Польше», а «третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест». Все трое обвиняются в «организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши». Россиянам и украинцу грозит до восьми лет лишения свободы. Польская прокуратура уточняет, что настоящее обвинительное заключение уже третье с момента начала следствия в августе 2020 года. Всего в деле 12 преступлений и пять обвиняемых. «Члены группы работали во многих странах, в частности в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока», — утверждает ведомство. Количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы в 2021 году выросло в 370 раз по сравнению с 2020 годом — более 33 тысяч попыток, отметили в польской прокуратуре. В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что утверждения западных политиков о том, что РФ якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС, — это попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую».