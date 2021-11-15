Польша обвиняет выходцев из Чечни в пособничестве миграционному кризису

Обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев с Ближнего Востока через Польшу в Германию предъявлено в Польше двум гражданам РФ. Об этом уведомила польская прокуратура в понедельник, 15 ноября, сообщает российское государственное агентство ТАСС.
«Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины», — цитирует агентство сообщение.
Польская прокуратура уточняет, что «двое организаторов из Чечни незаконно проживали в Польше», а «третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест».
Все трое обвиняются в «организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши». Россиянам и украинцу грозит до восьми лет лишения свободы.
Польская прокуратура уточняет, что настоящее обвинительное заключение уже третье с момента начала следствия в августе 2020 года. Всего в деле 12 преступлений и пять обвиняемых.
«Члены группы работали во многих странах, в частности в Греции, Словакии, Венгрии, Австрии, Германии и странах Ближнего Востока», — утверждает ведомство.
Количество попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы в 2021 году выросло в 370 раз по сравнению с 2020 годом — более 33 тысяч попыток, отметили в польской прокуратуре.
В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что утверждения западных политиков о том, что РФ якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС, — это попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую».
Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену на границе с Белоруссией и стягивает военных к пограничному пункту «Кузница».
Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами. В субботу в лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания.
В пятницу российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией.
«Очевидно, что она [история с миграционным кризисом] носит рукотворный характер. Это типично для игроков под санкциями, которые иначе не могут попытаться сбалансировать внешние ограничения, — пояснил «Фонтанке» эксперт-международник, программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. — Это всё символ того, что безнаказанно им не пройдут санкции даже для такого государства, как Белоруссия».