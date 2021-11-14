В МИД Британии считают, что к белорусско-польскому кризису причастна Россия

«Россия явно несет здесь ответственность, — цитирует 14 ноября ТАСС слова политика. — Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог. <...> Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе — самое недавнее действие режима [президента Александра] Лукашенко по подрыву региональной безопасности». По словам Трасс, белорусский лидер использует «отчаявшихся мигрантов как пешки», он цепляется за власть, «не обращая внимания на гуманитарные последствия», и его цель — создание нестабильной обстановки.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в своей колонке в The Sunday Telegraph заявила, что РФ имеет отношение к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.

«Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу», — обещает британский министр. По её словам, на помощь польским властям Великобритания направляет своих военных.



«Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине», — заявила Трасс.



С начала года к белорусско-польской границе стекаются беженцы. Ситуация обострилась 8 ноября, когда караван беженцев двинулся к границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов. Министерство обороны Польши настаивает на том, что белорусская сторона выталкивает беженцев к границе, чтобы «подготовить агитационные материалы».

Комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны урегулировать кризис беженцев на границе Белоруссии и Польши. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По его словам, ситуация стала следствием политики западных стран.