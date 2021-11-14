FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: 0
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

В МИД Британии считают, что к белорусско-польскому кризису причастна Россия

3
Печать

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в своей колонке в The Sunday Telegraph заявила, что РФ имеет отношение к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии.

«Россия явно несет здесь ответственность, — цитирует 14 ноября ТАСС слова политика. — Она должна оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец кризису и начать диалог. <...> Посмотрите на то, что происходит в Белоруссии. Эскалация противостояния на польской границе — самое недавнее действие режима [президента Александра] Лукашенко по подрыву региональной безопасности». По словам Трасс, белорусский лидер использует «отчаявшихся мигрантов как пешки», он цепляется за власть, «не обращая внимания на гуманитарные последствия», и его цель — создание нестабильной обстановки.

«Великобритания не отведет взгляд в сторону. Мы будем стоять плечом к плечу с нашими союзниками в регионе, которые находятся на передовой в борьбе за свободу», — обещает британский министр. По её словам, на помощь польским властям Великобритания направляет своих военных.

«Мы стоим плечом к плечу не только с Польшей, которая принимает на себя основной удар этого постыдного рукотворного миграционного кризиса, но и с другими участниками Вишеградской четверки — Венгрией, Словакией и Чешской Республикой, а также с нашими друзьями в странах Балтии и на Украине», — заявила Трасс.

С начала года к белорусско-польской границе стекаются беженцы. Ситуация обострилась 8 ноября, когда караван беженцев двинулся к границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов. Министерство обороны Польши настаивает на том, что белорусская сторона выталкивает беженцев к границе, чтобы «подготовить агитационные материалы».

Комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Мишель Бачелет призвала стороны урегулировать кризис беженцев на границе Белоруссии и Польши. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По его словам, ситуация стала следствием политики западных стран.

По теме (19)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

07A
Да, потому что признала независимость Польши! А так бы и кризиса никакого не было, "Восточным экспрессом" прямо в Берлин и Париж!
Gilka
если так очевидно, что лука туда специально всех подогнал, почему не засудят за преступление против человечности? там же дети. находятся там без тепла, без нормальной еды.
Айлбибэк Асталавистович
А мы считаем, что Великобритания причастна к кризису.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний