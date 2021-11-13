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Три палатки на границе с Польшей. Белоруссия обустроила пункты питания и обогрева детей и женщин в лагере беженцев

В лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания

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В Белоруссии на границе с Польшей в лагере мигрантов установили три большие военные палатки для обогрева и питания детей и женщин. Там также оказывают правовую помощь, сообщает 13 ноября БелТА.

Палатки отапливают с помощью тепловых пушек. В одной разместили пункт питания для детей, рядом стоит палатка, где могут обогреться беременные и кормящие матери, а в третьей оказывают правовую помощь мигрантам, желающим вернуться на родину.

По разным оценкам, в лагере находятся 2–3 тысячи человек — это граждане разных стран. Большинство беженцев — курды из Ирака.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему жалко детей-мигрантов, которые сейчас находятся на границе. По его мнению, с ними обращаются негуманно. Глава государства считает, что эта ситуация возникла по вине стран Запада.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

О последствиях миграционного кризиса «Фонтанке» рассказал программный директор РСМД (Российский совет по международным делам), эксперт-международник Иван Тимофеев.

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Комментарии (6)

Steam
Лукашеску их туда сначала привез, а теперь "поселил" в палатки?
Молодец... скоро там зима начнется, будет репортажи про "злую "Европу" снимать
265014641
у меня стати вопрос- что будет , когда срок визы сирийских туристов истечет? их, надеюсь, Белорусь депортирует обратно в сирию???
а то как-то обидно, какое то нарушение прав белорусов. Почему государство не охраняет их от жуликов и бандитов - сирийских туристов всех полов и возрастов.
Денеб
Лука - гуманист..... У нашего научился...... С улыбкой свинью подкладывает.... Сейчас он их накормит, обогреет, и вперёд - штурмовать границу с Польшей!
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