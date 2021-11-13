Три палатки на границе с Польшей. Белоруссия обустроила пункты питания и обогрева детей и женщин в лагере беженцев

В Белоруссии на границе с Польшей в лагере мигрантов установили три большие военные палатки для обогрева и питания детей и женщин. Там также оказывают правовую помощь, сообщает 13 ноября БелТА.
Палатки отапливают с помощью тепловых пушек. В одной разместили пункт питания для детей, рядом стоит палатка, где могут обогреться беременные и кормящие матери, а в третьей оказывают правовую помощь мигрантам, желающим вернуться на родину.
По разным оценкам, в лагере находятся 2–3 тысячи человек — это граждане разных стран. Большинство беженцев — курды из Ирака.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему жалко детей-мигрантов, которые сейчас находятся на границе. По его мнению, с ними обращаются негуманно. Глава государства считает, что эта ситуация возникла по вине стран Запада.