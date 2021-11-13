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Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами

Постпред Белоруссии при ООН: у границы с Польшей находятся 2 тыс. мигрантов

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Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва под предлогом кризиса с мигрантами на границе с Белоруссией занимаются «выкачиванием финансирования» из ЕС.

«Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов как предлог для выкачивания из ЕС финансирования и оправдания своей антииммигрантской политики и многочисленных нарушений соответствующих международных обязательств, а также пытаются повысить за счет демонизации Белоруссии свою роль в европейской политике», — сказал он 12 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Рыбаков отметил, что у границы Белоруссии с Польшей находятся около двух тысяч мигрантов. Минск, по его словам, готов к сотрудничеству с Европейским союзом по обеспечению безопасности.

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Комментарии (4)

Zheleznyak
Королевство кривых зеркал.
Денеб
Усатый хамит и шантажирует Европу.... Проверяет Евросоюз на крепость.....
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