Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что Польша и Литва под предлогом кризиса с мигрантами на границе с Белоруссией занимаются «выкачиванием финансирования» из ЕС.
«Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов как предлог для выкачивания из ЕС финансирования и оправдания своей антииммигрантской политики и многочисленных нарушений соответствующих международных обязательств, а также пытаются повысить за счет демонизации Белоруссии свою роль в европейской политике», — сказал он 12 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Рыбаков отметил, что у границы Белоруссии с Польшей находятся около двух тысяч мигрантов. Минск, по его словам, готов к сотрудничеству с Европейским союзом по обеспечению безопасности.