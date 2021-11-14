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Путин прокомментировал мнение о причастности России к польско-белорусскому кризису

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Президент России Владимир Путин прокомментировал слова западных политиков о том, что РФ якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС. Эти заявления — попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую», сказал Путин.

«Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — заявил российский лидер 14 ноября в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

❗️Со своей стороны Россия готова всеми силами содействовать разрешению кризиса. «Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — цитирует слова Путина ТАСС.

13 ноября глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в своей колонке в The Sunday Telegraph заявила, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии и должна оказать давление на власти Белоруссии.

С начала года к белорусско-польской границе стекаются беженцы. Ситуация обострилась 8 ноября, когда караван беженцев двинулся к границе, а к середине дня добрался до ЕС. Польша и Литва стянули к границе войска. По версии ЕС, «Белавиа» причастна к завозу мигрантов. Министерство обороны Польши настаивает на том, что белорусская сторона выталкивает беженцев к границе, чтобы «подготовить агитационные материалы».

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Комментарии (9)

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"Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали."

Негодяи подняли уровень жизни своего населения так, что вся Африка и Ближний Восток к ним ломятся! Учитесь у России!
Эд Хэммет
Девушку изнасиловали потому, что она провокационно была одета. Банк ограбили потому, что там было слишком много денег. Мигранты рвутся на Запад потому, что там слишком много свободы и богато живут люди. Логика железная. Нет ответа только на один вопрос. Почему мигранты сейчас штурмуют границы стран ЕС именно из Белоруссии?
AndrewBarsik
Есть ли среди комментаторов врач-психиатр? Очень интересно Ваше мнение по поводу статьи!
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