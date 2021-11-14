Путин прокомментировал мнение о причастности России к польско-белорусскому кризису

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова западных политиков о том, что РФ якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС. Эти заявления — попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую», сказал Путин.



«Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — заявил российский лидер 14 ноября в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

