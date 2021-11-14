Путин прокомментировал мнение о причастности России к польско-белорусскому кризису

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова западных политиков о том, что РФ якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС. Эти заявления — попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую», сказал Путин.
«Они [страны Запада] сами в этом [кризисе] виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям. Сами создали условия того, чтобы тысячи и сотни тысяч людей поехали. А теперь ищут виновных, чтобы снять с себя ответственность за происходящие события», — заявил российский лидер 14 ноября в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
❗️Со своей стороны Россия готова всеми силами содействовать разрешению кризиса. «Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления. Но мы готовы всячески способствовать этому [разрешению ситуации], если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть», — цитирует слова Путина ТАСС.
13 ноября глава МИД Великобритании Элизабет Трасс в своей колонке в The Sunday Telegraph заявила, что Россия имеет отношение к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии и должна оказать давление на власти Белоруссии.