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Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко»

ЕС приступил к правке санкций против Минска

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Главы МИД стран ЕС скорректировали санкционный режим против Белоруссии. Легализована возможность введения ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Белоруссии и стран ЕС. Об этом 15 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление европейских властей.

«Совет ЕС (на уровне глав МИД. — Прим. ред.) внес поправки в санкционный режим с учетом ситуации на границе ЕС с Белоруссией», — сказано в документе.

В сообщении уточняется, что впредь Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко», направленной, по мнению ЕС, на создание миграционного кризиса у границ.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что данный шаг «показывает решительность Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях».

Фото: скриншот YouTube / Euronews по-русски
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«Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемые продолжающиеся репрессии режима в отношении собственного населения, и мы будем реагировать соответствующим образом», — сказал Боррель.

Сегодняшнее решение на уровне глав МИД ЕС позволяет властям Евросоюза заняться подготовкой новых санкционных списков. Заниматься этим будут уже не на уровне глав МИД, отмечает информагентство.

Ранее в понедельник стало известно, что власти ЕС не будут включать российский «Аэрофлот» в новые санкции против Александра Лукашенко за миграционный кризис. 11 ноября западные СМИ сообщили, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши заявлял о наличии информации о предполагаемой вовлеченности российского перевозчика в создание напряжённости на польско-белорусской границе. После этого в Совете Федерации заявили о возможности запрета западным авиакомпаниям летать над территорией России.

По последним данным, только у погранперехода «Брузги» в понедельник собралось более 2000 мигрантов, которые, как заявляет погранслужба Белоруссии, ожидают «разрешения кризисной ситуации».

Фото: скриншот YouTube / Euronews по-русски

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что утверждения западных политиков о том, что РФ якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС, — это попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую». Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену на границе с Белоруссией и стягивает военных к пограничному пункту «Кузница».

Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами. В субботу в лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания. В пятницу российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией.

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Комментарии (1)

Савва Морозов
огы, Шойгу на допрос вызовут - такие же клоуны.
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