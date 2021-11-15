Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко»

Главы МИД стран ЕС скорректировали санкционный режим против Белоруссии. Легализована возможность введения ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Белоруссии и стран ЕС. Об этом 15 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление европейских властей.



«Совет ЕС (на уровне глав МИД. — Прим. ред.) внес поправки в санкционный режим с учетом ситуации на границе ЕС с Белоруссией», — сказано в документе.

В сообщении уточняется, что впредь Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко», направленной, по мнению ЕС, на создание миграционного кризиса у границ.