Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые содействуют деятельности режима Лукашенко»

Главы МИД стран ЕС скорректировали санкционный режим против Белоруссии. Легализована возможность введения ограничений в ответ на миграционный кризис, развернувшийся на границе Белоруссии и стран ЕС. Об этом 15 ноября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление европейских властей.
«Совет ЕС (на уровне глав МИД. — Прим. ред.) внес поправки в санкционный режим с учетом ситуации на границе ЕС с Белоруссией», — сказано в документе.
В сообщении уточняется, что впредь Брюссель «сможет преследовать физические и юридические лица, которые организуют или содействуют деятельности режима Лукашенко», направленной, по мнению ЕС, на создание миграционного кризиса у границ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что данный шаг «показывает решительность Европейского союза противостоять использованию мигрантов в политических целях».
«Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемые продолжающиеся репрессии режима в отношении собственного населения, и мы будем реагировать соответствующим образом», — сказал Боррель.
Сегодняшнее решение на уровне глав МИД ЕС позволяет властям Евросоюза заняться подготовкой новых санкционных списков. Заниматься этим будут уже не на уровне глав МИД, отмечает информагентство.
Ранее в понедельник стало известно, что власти ЕС не будут включать российский «Аэрофлот» в новые санкции против Александра Лукашенко за миграционный кризис. 11 ноября западные СМИ сообщили, что в ответ на кризис беженцев ЕС готов ввести санкции против «Аэрофлота». МИД Польши заявлял о наличии информации о предполагаемой вовлеченности российского перевозчика в создание напряжённости на польско-белорусской границе. После этого в Совете Федерации заявили о возможности запрета западным авиакомпаниям летать над территорией России.
По последним данным, только у погранперехода «Брузги» в понедельник собралось более 2000 мигрантов, которые, как заявляет погранслужба Белоруссии, ожидают «разрешения кризисной ситуации».