Две тысячи мигрантов вплотную подошли к польской границе. Белорусские пограничники показали ситуацию с воздуха

Ну, Ok:

2100 иностранных граждан имеют белорусские туристические визы.

Стало быть, они находятся на территории Беларуси на законных основаниях.



2100 иностранных граждан не имеют польских виз.

Никаких: ни туристических, ни транзитных. Стало быть, они не имеют права находиться на территории Польши.



И какого «разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан»?



Какое тут может быть "разрешение"?