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Две тысячи мигрантов вплотную подошли к польской границе. Белорусские пограничники показали ситуацию с воздуха

Большая группа мигрантов пытается перейти белорусско-польскую границу

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Ситуация на белорусско-польской границе становится сложнее. На одном из пунктов пропуска собрались тысячи мигрантов.

«Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан», — сообщает 15 ноября Госпогранкомитет Белоруссии.

В доказательство своих слов белорусские пограничники показали пункт пропуска «Брузги» с воздуха.

До этого Минобороны Польши подтвердило движение мигрантов к границе в сопровождении белорусских пограничников. В Минске заявили, что их задача — «обеспечивать безопасность и порядок».

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС разгорелся в ноябре, хотя продолжается уже несколько месяцев. В МИД Британии считают, что к кризису причастна Россия. Польша привлекает на границу с Белоруссией британских солдат, готовится строить стену и стягивает военных к пограничному пункту «Кузница».

Постпред Белоруссии при ООН заявил, что Польша и Литва «выкачивают финансирование» из ЕС под предлогом кризиса с мигрантами. В субботу в лагере беженцев на белорусско-польской границе обустроили палатки для обогрева и питания.

В пятницу российские и белорусские десантники высадились у границы с Польшей. Двое российских военнослужащих погибли при десантировании. 14 ноября стало известно, что польский солдат погиб от выстрела на границе с Белоруссией.

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Комментарии (7)

Савва Морозов
Браво, Лука! Верни им должок, за прошлый годок!
BrotherRabbit
Ну, Ok:
2100 иностранных граждан имеют белорусские туристические визы.
Стало быть, они находятся на территории Беларуси на законных основаниях.

2100 иностранных граждан не имеют польских виз.
Никаких: ни туристических, ни транзитных. Стало быть, они не имеют права находиться на территории Польши.

И какого «разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан»?

Какое тут может быть "разрешение"?
Владислав М
У Лукашенко опять бардак на границе. Если он не может справиться с горсткой мигрантов, что он тогда вообще может?
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