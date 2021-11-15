Две тысячи мигрантов вплотную подошли к польской границе. Белорусские пограничники показали ситуацию с воздуха

Ситуация на белорусско-польской границе становится сложнее. На одном из пунктов пропуска собрались тысячи мигрантов.
«Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан», — сообщает 15 ноября Госпогранкомитет Белоруссии.
В доказательство своих слов белорусские пограничники показали пункт пропуска «Брузги» с воздуха.
Беженцы на границе: надежды на положительное разрешение ситуации— Госпогранкомитет Беларуси 🇧🇾 (@GpkGovBY) November 15, 2021
Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан.
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До этого Минобороны Польши подтвердило движение мигрантов к границе в сопровождении белорусских пограничников. В Минске заявили, что их задача — «обеспечивать безопасность и порядок».