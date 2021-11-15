Беженцы пытаются штурмом взять границу ЕС. Польские военные услышали выстрелы

Мигранты на белорусско-польской границе покинули стихийный лагерь и двинулись в направлении ЕС.



«Беженцы нескончаемым потоком идут в сторону погранперехода, где уже практически нет места», — сообщает 15 ноября корреспондент Sputnik с места событий.

Утром часть мигрантов покинула лагерь и подошла к границе. За ними последовали и остальные. Сейчас колонна растянулась примерно на один километр.

Минобороны Польши также заметило передвижения у границы. «Белорусские службы привозят всё больше групп мигрантов к пограничному переходу в Кузнице», — говорится в сообщении ведомства.