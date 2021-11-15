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Беженцы пытаются штурмом взять границу ЕС. Польские военные услышали выстрелы

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Мигранты на белорусско-польской границе покинули стихийный лагерь и двинулись в направлении ЕС.

«Беженцы нескончаемым потоком идут в сторону погранперехода, где уже практически нет места», — сообщает 15 ноября корреспондент Sputnik с места событий.

Утром часть мигрантов покинула лагерь и подошла к границе. За ними последовали и остальные. Сейчас колонна растянулась примерно на один километр.

Минобороны Польши также заметило передвижения у границы. «Белорусские службы привозят всё больше групп мигрантов к пограничному переходу в Кузнице», — говорится в сообщении ведомства.

Военные рассказали, что «звуки выстрелов, вероятно, холостых патронов» доносятся с белорусской территории. Они назвали это «провокацией».

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Комментарии (10)

Эд Хэммет
Полякам надо действовать как при разгоне массовых беспорядков. Водомёты, резиновые пули, слезоточивый газ. Да и дубинки ОМОНа никто не отменял. Польские стражи порядка бы перенять опыт своих коллег из России.
HomerMP
Поляки все правильно делают. А Беларусь должна депортировать обратное всех этих туристов туда откуда они приехали. Вся ответственность лежит на Лукашенко и его заклятом друге.
Савва Морозов
как ЕС умудрился поляков заставить?
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