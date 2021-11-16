Польский полицейский получил серьезное ранение при столкновении с мигрантами на границе с Белоруссией

Сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа на границе с Белоруссией в результате столкновения с мигрантами. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.



Судя по опубликованной фотографии, в голову правоохранителю прилетел один из камней, которые беженцы кидали в силовиков. Пострадавшего увезли в больницу.

