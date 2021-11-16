Польский полицейский получил серьезное ранение при столкновении с мигрантами на границе с Белоруссией

Сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа на границе с Белоруссией в результате столкновения с мигрантами. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
Судя по опубликованной фотографии, в голову правоохранителю прилетел один из камней, которые беженцы кидали в силовиков. Пострадавшего увезли в больницу.
Niestety - w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów zostal dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021
«Фонтанка» писала, что во вторник польские пограничники применили против мигрантов водомёт и светошумовые гранаты. А накануне беженцы попытались штурмом взять границу ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.