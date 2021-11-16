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Польский полицейский получил серьезное ранение при столкновении с мигрантами на границе с Белоруссией

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Сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа на границе с Белоруссией в результате столкновения с мигрантами. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Судя по опубликованной фотографии, в голову правоохранителю прилетел один из камней, которые беженцы кидали в силовиков. Пострадавшего увезли в больницу.

«Фонтанка» писала, что во вторник польские пограничники применили против мигрантов водомёт и светошумовые гранаты. А накануне беженцы попытались штурмом взять границу ЕС. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

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Комментарии (21)

syshsun
А просто зачистить этот мусор,не судьба.
dragvs
Лавруша совсем дурной? А что в РФ можно вот так просто, прорваться через границу толпой? И при этом не получить по хлебалу?
kukuruzza
От таких гостей не соберешь костей..
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