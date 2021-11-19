«Мы славяне, у нас есть сердца». Лукашенко допустил, что белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в ЕС

Белорусские военные могли помочь некоторым мигрантам пересечь границу с Польшей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC.



«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться», — цитирует Лукашенко 19 ноября издание.



При этом белорусский лидер отметил, что «не приглашал» мигрантов, однако не собирается их останавливать, так как они едут не в его страну.

