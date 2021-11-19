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«Мы славяне, у нас есть сердца». Лукашенко допустил, что белорусские военные могли помочь мигрантам попасть в ЕС

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Белорусские военные могли помочь некоторым мигрантам пересечь границу с Польшей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью BBC.

«Я думаю, что это абсолютно возможно. Мы славяне. У нас есть сердца. Наши войска знают, что мигранты едут в Германию. Может, им кто-то помог. Я даже не буду в этом разбираться», — цитирует Лукашенко 19 ноября издание.

При этом белорусский лидер отметил, что «не приглашал» мигрантов, однако не собирается их останавливать, так как они едут не в его страну.

Ранее Лукашенко предложил Германии принять две тысячи беженцев, находящихся на белорусско-польской границе.

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Комментарии (3)

Денеб
Ну и подлец же ты, Александр Григорьевич! Клейма ставить негде.....
SU LUX INN
ну что же, мы Должны признать - Александр Григорьевич оказался Мягким пирожочком! пожалел Беженцев из проблемных стран, протянул им Руку помощи, помог попасть на ЕС! тем самым обеспечил народу Белоруссии порядок, стабильность, Достаток и еще многие годы Мудрого правления!
Набеглов
да-да Александр Григорьевич, персональные санкции против сердец будут, вы правильно догадались.
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