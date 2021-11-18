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Лукашенко предложил Меркель принять всех беженцев из стихийного лагеря на границе

Президент Белоруссии предложил Германии принять 2000 беженцев

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«На границе, в так называемом «стихийном лагере», около двух тысяч человек. <...> Механизм, который предложил президент [Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с Ангелой Меркель], был следующий: Евросоюз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере», — заявила 18 ноября пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт в комментарии государственному информационному агентству «Белта».

По словам Эйсмонт, всего в республике остается 7000 мигрантов. Белорусская сторона готова содействовать, чтобы оставшиеся 5 тысяч вернулись на родину.

Пресс-секретарь президента Белоруссии подчеркнула, что почти 400 человек уже улетели назад в Ирак. Она посетовала, что ЕС пока не выполняет свои обязательства.

Мигранты при этом не оставляют попытки перейти границу Белоруссии и ЕС.

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Комментарии (15)

260862001
Этих принять, оставшиеся в иракском Курдистане 6.5 млн жителей начнут собирать вещи.
DimDimych
Она посетовала, что ЕС пока не выполняет свои обязательства....
А что за обязательства?
Савва Морозов
В эту ночь, решили азиаты,
перейти границу у реки.
Вообще-то, Германия готовится принимать, даже Эхо сообщало, что 6 земель выразили готовность принять.
А поляки опозорились и без штрафов не останутся. Летом 2021, ЕСПЧ обязал Польшу и Латвию обеспечить беженцев (кстати, прибывших со стороны Беларуси): едой, водой, одеждой, медициной и крышей. Поэтому сейчас больше всего и воют поляки, да прибалты + их заокеанские хозяева.
Очередное обращение в ЕСПЧ и Польшу, и Прибалтику, ждут значимые штрафы и полный позор в ЕС.
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