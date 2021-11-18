Лукашенко предложил Меркель принять всех беженцев из стихийного лагеря на границе

«На границе, в так называемом «стихийном лагере», около двух тысяч человек. <...> Механизм, который предложил президент [Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с Ангелой Меркель], был следующий: Евросоюз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в лагере», — заявила 18 ноября пресс-секретарь лидера Белоруссии Наталья Эйсмонт в комментарии государственному информационному агентству «Белта».



По словам Эйсмонт, всего в республике остается 7000 мигрантов. Белорусская сторона готова содействовать, чтобы оставшиеся 5 тысяч вернулись на родину.



Пресс-секретарь президента Белоруссии подчеркнула, что почти 400 человек уже улетели назад в Ирак. Она посетовала, что ЕС пока не выполняет свои обязательства.



Мигранты при этом не оставляют попытки перейти границу Белоруссии и ЕС.

