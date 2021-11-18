FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
72.82р82.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Ночью беженцы опять безуспешно пытались штурмовать границу ЕС

4
Печать

Министерство обороны Польши рассказало о попытках мигрантов прорваться в ЕС через белорусскую границу.

«Вечером зафиксирована еще одна попытка незаконного пересечения границы в Дубичи-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами», — сообщает 18 ноября ведомство.

По данным Минобороны, за ночным рейдом могли стоять «белорусские службы», которые заставляли мигрантов кидать камни в пограничников и пытаться незаконно перейти границу.

Несколько сотен иракских беженцев сегодня покинут лагерь. Власти страны выслали за ними самолет.

Часть мигрантов захотела остаться в Белоруссии.

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.

По теме (16)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

263898651
Полякам нужно срочно вспоминать методы Алексея Петровича Ермолова, для защиты границ от новых «засунженских» персов (иранцев)
Starishok
А кто первый начал размещать мигрантов и выдавать им пособие?Думаю что оставшиеся у Лукашенко мигранты не получат ни жилья ни денег,как и в России у Путина.Вот пусть Европейский союз их содержит или вывезет из Белоруссии.
Vasya11
Как тараканы. На всё готовое. И главное сидеть на пособиях стран, и заниматься теневым, чёрным бизнесом.
Интересно, ВВП одоряет действия своего коллеги?
Ждём резюме секретаря.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний