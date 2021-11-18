Ночью беженцы опять безуспешно пытались штурмовать границу ЕС

На границе Белоруссии и Евросоюза в ноябре разгорелся миграционный кризис. К ситуации, как считают в МИД Британии, причастна Россия, а прокуратура Польши обвинила в пособничестве нелегальной миграции двух выходцев из Чечни. Белорусские власти утром 16 ноября раздали мигрантам около 3 тонн продуктов. Позже начались волнения, и польские пограничники применили против беженцев водомёт и светошумовые гранаты. В результате столкновения с мигрантами сотрудник польской полиции получил перелом костей черепа. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что считает неприемлемыми действия стражей порядка.