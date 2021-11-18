Ночью беженцы опять безуспешно пытались штурмовать границу ЕС

Министерство обороны Польши рассказало о попытках мигрантов прорваться в ЕС через белорусскую границу.
«Вечером зафиксирована еще одна попытка незаконного пересечения границы в Дубичи-Церкевне. Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами», — сообщает 18 ноября ведомство.
По данным Минобороны, за ночным рейдом могли стоять «белорусские службы», которые заставляли мигрантов кидать камни в пограничников и пытаться незаконно перейти границу.
Dziś w nocy doszło do inspirowanej przez Białorusinów próby nielegalnego przekroczenia granicy w Dubiczach Cerkiewnych. Grupa około 100 migrantów została zatrzymana przez polskie służby. pic.twitter.com/U5euWpufiL— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021
Несколько сотен иракских беженцев сегодня покинут лагерь. Власти страны выслали за ними самолет.
Часть мигрантов захотела остаться в Белоруссии.