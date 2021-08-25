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«Вы не подходите под требования». Президент Эстонии видит Украину в ЕС не раньше 2041 года

Президент Эстонии рассказала, когда Украина сможет вступить в ЕС

Украина, Грузия и Молдавия могут стать членами Европейского союза только к середине XXI века, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Интервью политика изданию «Европейская правда» цитирует 25 августа «Интерфакс».

«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила Кальюлайд.

Фото: president.gov.ua
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При этом президент Эстонии считает, что ЕС следует быть смелее в вопросе расширения своих границ. По её словам, в евроинтеграции Киева, Тбилиси и Кишинёва мог бы помочь некий «промежуточный этап» перед постоянным членством.

Отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, Кальюлайд напомнила, что стать полноправным членом альянса Киев не сможет до тех пор, пока не вернет контроль над всеми своими территориями.

«Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по подготовке к членству в НАТО. — Прим. ред.) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории», — была загадочна лидер страны, которая имеет 333 километра общей границы с РФ.

Президент Эстонии надеется, что проблема украинских территорий будет решена мирным путём.

Фото: president.gov.ua

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
262126571
Зато честно!
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