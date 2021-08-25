«Для вступления в ЕС есть куча условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не отвечает критериям членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности. Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила Кальюлайд.

Украина, Грузия и Молдавия могут стать членами Европейского союза только к середине XXI века, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Интервью политика изданию «Европейская правда» цитирует 25 августа «Интерфакс».

При этом президент Эстонии считает, что ЕС следует быть смелее в вопросе расширения своих границ. По её словам, в евроинтеграции Киева, Тбилиси и Кишинёва мог бы помочь некий «промежуточный этап» перед постоянным членством.



Отвечая на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО, Кальюлайд напомнила, что стать полноправным членом альянса Киев не сможет до тех пор, пока не вернет контроль над всеми своими территориями.



«Эстония поддерживает ПДЧ (план действий по подготовке к членству в НАТО. — Прим. ред.) и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории», — была загадочна лидер страны, которая имеет 333 километра общей границы с РФ.



Президент Эстонии надеется, что проблема украинских территорий будет решена мирным путём.

