«Это изучение театра военных действий». Минобороны прокомментировало активность США и их союзников у границ РФ

Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Об этом 11 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Генерал-майор отметил, что за последние сутки в районе российской границы были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО — U-2S, RC-135 и два P-8А «Poseidon». С полудня до 15 часов разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к юго-западной части Крымского полуострова.
В данный момент, по словам Конашенкова, эсминец «Porter» и штабной корабль «Mount Whitney» продолжают движение в западную часть черноморской акватории. Контроль за действиями американских кораблей ведёт крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.
«Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке. Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ это абсолютно не спровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — заявил представитель Минобороны.
Передвижениями кораблей США в Черном море обеспокоен и Владимир Путин. В конце октября туда направился американский ракетный эсминец Porter, в начале ноября — американский танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Все они должны участвовать в учениях НАТО. В Минобороны тогда заявили, что США готовят силовое решение конфликта в Донбассе.