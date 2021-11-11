«Это изучение театра военных действий». Минобороны прокомментировало активность США и их союзников у границ РФ

Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Об этом 11 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что за последние сутки в районе российской границы были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО — U-2S, RC-135 и два P-8А «Poseidon». С полудня до 15 часов разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к юго-западной части Крымского полуострова.