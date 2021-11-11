FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
70.70р81.79р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

«Это изучение театра военных действий». Минобороны прокомментировало активность США и их союзников у границ РФ

4
Печать

Минобороны России фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Об этом 11 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор отметил, что за последние сутки в районе российской границы были обнаружены четыре разведывательных самолета НАТО — U-2S, RC-135 и два P-8А «Poseidon». С полудня до 15 часов разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к юго-западной части Крымского полуострова.

В данный момент, по словам Конашенкова, эсминец «Porter» и штабной корабль «Mount Whitney» продолжают движение в западную часть черноморской акватории. Контроль за действиями американских кораблей ведёт крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота.

«Министерство обороны России расценивает военную активность США и их союзников в Черноморском регионе как изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке. Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ это абсолютно не спровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — заявил представитель Минобороны.

Передвижениями кораблей США в Черном море обеспокоен и Владимир Путин. В конце октября туда направился американский ракетный эсминец Porter, в начале ноября — американский танкер John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. Все они должны участвовать в учениях НАТО. В Минобороны тогда заявили, что США готовят силовое решение конфликта в Донбассе.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

ahma
Дядя Игорь, ты дурак?
Igor_VS
НЕ паникуй Шайгу. Путин обещал смотреть через прицел.
SU LUX INN
хорошая Новость! неужели Избавление близко?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний