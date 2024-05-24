На дамбе Петербурга до конца июня закроют внешнее кольцо перед Бронкой

Дорожные работы на месяц с лишним полностью закроют участок внешнего кольца на юге петербургской дамбы. А в конце мая на пару дней введут ограничения в тоннеле.
С 24 мая до 30 июня на 118-м километре КАД будет закрыто движение по внешнему кольцу, и весь транспорт пустят по внутреннему кольцу — по одной полосе в каждую сторону, сообщает 24 мая Дирекция КЗС Петербурга. На мосту водопропускного сооружения В-1 будут ремонтировать деформационный шов.
Также с 27 по 28 мая для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ в тоннеле судопропускного сооружения С-1 введут временные ограничения движения по полосам в транспортном отсеке Невской стороны, то есть на внутреннем кольце. Во время работ могут ненадолго останавливать движение перед въездом в тоннель для ввода и вывода подъемной техники. Перекрытие по регламенту составляет не более 7–10 минут.