Во Всеволожском районе заметили медведя, который ищет невесту

В лесу Всеволожского района Ленинградской области камеры зафиксировали медведя, который находился в поиске невесты. Об этом 24 мая в своем telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщает биолог Павел Глазков.
По мнению биолога, медведю не больше семи лет. Косолапый вылез из берлоги примерно два месяца назад. Медведь достаточно упитанный, сейчас он по большей части питается растениями.
«Похоже, он пытался понять: не проходила ли здесь медведица, и не занята ли эта территория косолапым конкурентом. Во время гона самцы активно метят территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев, делают «закусы», т.е. надламывают зубами ветки», — предполагает биолог Павел Глазков.
Специалист отметил, что у медведей самка является инициатором брачных отношений, для этого ей нужно «сначала побороть в себе врожденный страх перед самцом».
Ранее в Ленобласти были замечены лосихи, которые начали рожать детенышей, а также лоси-самцы — у них идет процесс отращивания рогов.