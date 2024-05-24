Во Всеволожском районе заметили медведя, который ищет невесту

В лесу Всеволожского района Ленинградской области камеры зафиксировали медведя, который находился в поиске невесты. Об этом 24 мая в своем telegram-канале «Каждой твари по паре» сообщает биолог Павел Глазков.



По мнению биолога, медведю не больше семи лет. Косолапый вылез из берлоги примерно два месяца назад. Медведь достаточно упитанный, сейчас он по большей части питается растениями.