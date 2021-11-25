Сильно мутировавший штамм SARS-CoV-2 пугает британских вирусологов

Вирусологи из Великобритании выявили новый штамм коронавируса, более устойчивый к вакцинам.
Как передаёт 25 ноября ТАСС со ссылкой на Daily Mail, в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 нашли 32 мутации, из них сразу несколько мешают антителам обнаружить вирус.
Этот штамм появился в базе данных 11 ноября. Сведений о его повышенной заразности нет. По информации издания, пока зафиксировано только 10 случаев выявления B.1.1.529 в образцах, взятых у заболевших людей. Шесть случаев приходятся на ЮАР, три на Ботсвану. Ещё один пациент приехал в Гонконг из ЮАР.
Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок в Twitter призывает обратить пристальное внимание на этот штамм, у которого «по-настоящему ужасный мутационный профиль спайк-белка».
«Невероятно большое количество мутаций в спайк-белке указывает на то, что он может стать причиной для серьезного беспокойства (прогнозирую, что он будет уходить от большинства известных моноклональных антител)», — написал Пикок.
Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло предполагает, что данный вариант SARS-CoV-2 мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой, например больного ВИЧ/СПИД.