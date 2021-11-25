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Сильно мутировавший штамм SARS-CoV-2 пугает британских вирусологов

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Вирусологи из Великобритании выявили новый штамм коронавируса, более устойчивый к вакцинам.

Как передаёт 25 ноября ТАСС со ссылкой на Daily Mail, в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 нашли 32 мутации, из них сразу несколько мешают антителам обнаружить вирус.

Этот штамм появился в базе данных 11 ноября. Сведений о его повышенной заразности нет. По информации издания, пока зафиксировано только 10 случаев выявления B.1.1.529 в образцах, взятых у заболевших людей. Шесть случаев приходятся на ЮАР, три на Ботсвану. Ещё один пациент приехал в Гонконг из ЮАР.

Научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок в Twitter призывает обратить пристальное внимание на этот штамм, у которого «по-настоящему ужасный мутационный профиль спайк-белка».

«Невероятно большое количество мутаций в спайк-белке указывает на то, что он может стать причиной для серьезного беспокойства (прогнозирую, что он будет уходить от большинства известных моноклональных антител)», — написал Пикок.

Директор Института генетики Университетского колледжа Лондона профессор Франсуа Балло предполагает, что данный вариант SARS-CoV-2 мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой, например больного ВИЧ/СПИД.

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Комментарии (1)

DimDimych
Интересно, Том Пикок этот работает в пфайзере или в модерне?
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