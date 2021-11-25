Сильно мутировавший штамм SARS-CoV-2 пугает британских вирусологов

Вирусологи из Великобритании выявили новый штамм коронавируса, более устойчивый к вакцинам.



Как передаёт 25 ноября ТАСС со ссылкой на Daily Mail, в шиповидном белке нового штамма B.1.1.529 нашли 32 мутации, из них сразу несколько мешают антителам обнаружить вирус.



Этот штамм появился в базе данных 11 ноября. Сведений о его повышенной заразности нет. По информации издания, пока зафиксировано только 10 случаев выявления B.1.1.529 в образцах, взятых у заболевших людей. Шесть случаев приходятся на ЮАР, три на Ботсвану. Ещё один пациент приехал в Гонконг из ЮАР.

