23 декабря — правовая дискуссия «Юридические итоги года 2021»

Мероприятие состоится 23 декабря 2021 года в комбинированном формате: до 25 человек в зале бизнес-центра «Лениздат» на наб. р. Фонтанки, 59, остальные в ZOOM с прямой трансляцией на нашем youtube-канале. Юристы, судьи и бизнесмены обсудят, что важного случилось в российском и международном праве — законах и судебной практике — за 2021 год.
Дата и время: 23 декабря 2021 года, 12.00
Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.
Темы к обсуждению:
- Корпоративное право и M&A
- Недвижимость и градостроительство
- Инфраструктура и ГЧП
- Антимонопольное право
- Налоговое право
- Интеллектуальная собственность
- Банкротство и реструктуризация
- Разрешение споров
- Международное право
- Уголовно-правовая защита бизнеса
- Конституционное право
- Банковское и финансовое право
- Таможенное право и ВЭД
- Семейное и наследственное право
- Морское право
- Спортивное право
- Медицинское право
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru