23 декабря — правовая дискуссия «Юридические итоги года 2021»

Мероприятие состоится 23 декабря 2021 года в комбинированном формате: до 25 человек в зале бизнес-центра «Лениздат» на наб. р. Фонтанки, 59, остальные в ZOOM с прямой трансляцией на нашем youtube-канале. Юристы, судьи и бизнесмены обсудят, что важного случилось в российском и международном праве — законах и судебной практике — за 2021 год.



Дата и время: 23 декабря 2021 года, 12.00



Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.



Темы к обсуждению:



Корпоративное право и M&A

Недвижимость и градостроительство

Инфраструктура и ГЧП

Антимонопольное право

Налоговое право

Интеллектуальная собственность

Банкротство и реструктуризация

Разрешение споров

Международное право

Уголовно-правовая защита бизнеса

Конституционное право

Банковское и финансовое право

Таможенное право и ВЭД

Семейное и наследственное право

Морское право

Спортивное право

Медицинское право

По вопросам участия обращаться:

