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23 декабря — правовая дискуссия «Юридические итоги года 2021»

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает на вторую ежегодную правовую дискуссию «Юридические итоги года» и приглашает к участию юристов, судьей и представителей бизнеса.

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Мероприятие состоится 23 декабря 2021 года в комбинированном формате: до 25 человек в зале бизнес-центра «Лениздат» на наб. р. Фонтанки, 59, остальные в ZOOM с прямой трансляцией на нашем youtube-канале. Юристы, судьи и бизнесмены обсудят, что важного случилось в российском и международном праве — законах и судебной практике — за 2021 год.

Дата и время: 23 декабря 2021 года, 12.00

Модератор: Павел Горошков, деловой журналист.

Темы к обсуждению:

  • Корпоративное право и M&A
  • Недвижимость и градостроительство
  • Инфраструктура и ГЧП
  • Антимонопольное право
  • Налоговое право
  • Интеллектуальная собственность
  • Банкротство и реструктуризация
  • Разрешение споров
  • Международное право
  • Уголовно-правовая защита бизнеса
  • Конституционное право
  • Банковское и финансовое право
  • Таможенное право и ВЭД
  • Семейное и наследственное право
  • Морское право
  • Спортивное право
  • Медицинское право

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков, +7 921–414–14–71, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

План мероприятий

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