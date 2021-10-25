Стартовало финальное голосование премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Только вы определите, кто станет лучшим

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Сегодня, 25 октября, стартовал второй этап народной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — голосование. Среди 100 номинантов, вошедших в ТОП-10 в каждой номинации, читатели определят десятку лучших их лучших. На прошлой неделе завершилось выдвижение номинантов — всего более 20 тысяч человек назвали более 3000 компаний достойными премии. Но в финальный этап прошли только по 10 компаний в каждой номинации, набравшие больше всего голосов — и это уже большое достижение. Все участники ТОП-10 получат от «Фонтанки» дипломы на память.

Но теперь предстоит выбрать только одного победителя в каждой номинации. Чтобы узнать, кто вошел в ТОП-10, и проголосовать, необходимо перейти по ссылке, авторизоваться через социальные сети «ВКонтанке», Facebook или через Telegram и выбрать того, кто в этом году достоин награды! Пока же — познакомьтесь со списком лучших компаний Петербурга по номинациям (мы выстроили их в алфавитном порядке — как и в голосовании): Бар: «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов», «Контакт бар», «Неканон», Bar 812, Kwakker, Manneken Pis, Old Whale, Orthodox, The Right Place. Ресторан: «Евразия», «Марчеллис», «Палкинъ», «Пхали-хинкали», «Токио Сити», «Хачапури и Вино», Чайхана «Чабрец», Bahroma, Birch, Frank. Вуз: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Университет ИТМО.



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