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ТКК: Проект «Чижика» до Всеволожска могут начать реализовывать в 2022 году

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Правительство Ленинградской области готовит заявку на софинансирование проекта по концессионной трамвайной линии до Всеволожска. Это будет продление «Чижика».

О том, что заявка может быть отправлена уже в этом году, «Фонтанке» 19 октября рассказал Сергей Окутин, гендиректор ООО «ТКК» — компании-концессионера, которая реализовала проект «Чижик» в Красногвардейском районе. Он уточнил, что федеральное софинансирование, если оно будет получено, пойдет на капитальный грант, то есть вклад в проект со стороны региона.

Это будет не дополнительное соглашение к действующему концессионному соглашению со Смольным, а отдельное, так как в этот раз ТКК придется заключать договор сразу с двумя регионами, в этом есть некоторая юридическая сложность. Общая стоимость проекта сопоставима с расходами на строительство существующей сети «Чижика» — порядка 15 млрд рублей. В этот раз не придется строить депо, зато в проект включен путепровод над железнодорожными путями.

«Фонтанка» рассказывала о проекте продления 8-го маршрута «Чижика» во Всеволожск. По мнению Окутина, если будет получено федеральное софинансирование, шансы на реализацию вырастут практически до 100%.

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Комментарии (3)

ConnectingPpl
Это Ж. На Пороховых в него будет не залезть.
266384538
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за лю.бую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
olla
не дай бог, эти сво.. начнут вырубать Ржевский лесопарк
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