ТКК: Проект «Чижика» до Всеволожска могут начать реализовывать в 2022 году

О том, что заявка может быть отправлена уже в этом году, «Фонтанке» 19 октября рассказал Сергей Окутин, гендиректор ООО «ТКК» — компании-концессионера, которая реализовала проект «Чижик» в Красногвардейском районе. Он уточнил, что федеральное софинансирование, если оно будет получено, пойдет на капитальный грант, то есть вклад в проект со стороны региона.

Правительство Ленинградской области готовит заявку на софинансирование проекта по концессионной трамвайной линии до Всеволожска. Это будет продление «Чижика».

Это будет не дополнительное соглашение к действующему концессионному соглашению со Смольным, а отдельное, так как в этот раз ТКК придется заключать договор сразу с двумя регионами, в этом есть некоторая юридическая сложность. Общая стоимость проекта сопоставима с расходами на строительство существующей сети «Чижика» — порядка 15 млрд рублей. В этот раз не придется строить депо, зато в проект включен путепровод над железнодорожными путями.



«Фонтанка» рассказывала о проекте продления 8-го маршрута «Чижика» во Всеволожск. По мнению Окутина, если будет получено федеральное софинансирование, шансы на реализацию вырастут практически до 100%.

