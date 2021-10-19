«Мракобесие какое-то». «Фонтанка» систематизировала аргументы антипрививочников

«Фонтанка» с уважением относится ко всем своим читателям, даже тем, чьи взгляды расходятся с позицией редакции. Как говорилось в придуманном за Вольтера афоризме, «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».

Тысяча комментариев — не предел для публикаций «Фонтанки», но впервые столько набралось всего за несколько часов: с момента обнародования изменений в 121-е постановление до утра следующего дня. Сотни читателей полемизировали на страницах нашего издания с властями, с журналистами, друг с другом, а кто-то сам с собой и со здравым смыслом.

Конечно, этой цифре есть логичное объяснение, даже несколько, и «Фонтанка» их знает. Тем не менее было бы не лишним попытаться понять позицию противной стороны — противников вакцинации и QR-кодов. В общих чертах все они так или иначе сводятся к 13 ключевым аргументам.

«Фонтанка» проводила опрос читателей о том, насколько они поддерживают нововведения чиновников. Несмотря на самые благие намерения — озвученные, мотивированные и понятные, —более чем из 17 тысяч проголосовавших введение QR-кодов поддержали лишь 19,7%. Остальные — против.

Аудитория «Фонтанки» отличается высоким качеством. Средний наш читатель — горожанин с высшим образованием от 25–45 лет, сам зарабатывающий себе на жизнь, а зачастую и дающий такую возможность своим подчиненным. Делать вид, что его слова не имеют значения, — глупо. Как минимум, услышанным он имеет право быть. К тому же коллективная позиция горожан может дать какие-то новые знания и понимание текущей ситуации тем, кто принимает решения о судьбах города.

«Вот чесслово, не пойму. Жуткие цифры по смертности от ковида и ни одного видео из реанимаций, моргов и т. п. Помните, как нам Китай показывали? А потом видео, как из мешков после съёмок актеры вылезали и сигареты закуривали? Когнитивный диссонанс».

В то же время порой аргументы недоверчивых людей доходят до абсурда. Вроде вот такого.

Стоит согласиться, многие из действий федеральных и городских властей порой вызывают оторопь, а их небрежное отношение к статистике и закрытости важной для людей информации серьезно подпитывает недоверие. Однако все это не повод рисковать своей жизнью и жизнями близких людей. Как бы то ни было, на первом месте должно стоять здоровье, а уж потом — критика (вполне обоснованная) чиновников.

«Умиляет, что это вводится практически сразу после выборов. До выборов всё нормально было? Лицемеры».

Это наиболее распространенная позиция и тех, кто против введения обязательных QR-кодов, и тех, кто в принципе выступает против вакцинации от коронавируса.

В этих доводах есть здравое зерно. Однако полноценный локдаун — с закрытием метро, тюремными сроками за нарушение карантина ударит не столько по чиновникам, сколько по самим горожанам. Если есть шанс сдержать сейчас распространение эпидемии малой кровью — надо им воспользоваться. А если не поможет — только тогда ужесточать запреты.

«Как обычно! Все заражение происходит в столовых, кино, концзалах и т. д.! Но не происходит в церквях, транспорте».

Многие взывают к голосу разума. Решения властей как минимум требуют разъяснения и обоснования. Без этого петербуржцам кажется, что если бы целью Смольного реально была декларируемая борьба с эпидемией, поступать надо было более системно.

Да, прививка не на 100% защищает от заражения и существует шанс на распространение вируса даже с ней. Однако цифры — зафиксированные в серьезных и признанных мировым сообществом медицинских журналах — говорят о том, что риски снижаются кратно. И если врачи бросают нам спасательный круг, глупо не хвататься за него, если, по статистике, один из десяти не спасется даже с ним.

«В больницах полно вакцинированных, болеют так же, как непривитые. Врачам это уже ясно. Привитые болеют, заражают, распространяют вирус. Значит, QR-коды это ни разу не про снижение заболеваемости. Это именно ущемление в правах непривитых, чтобы вынудить их ужаться. Создать неудобства. Давайте уж сразу по коду: весь ОТ, включая метро, все продуктовые магазины, аптеки и поликлиники! Вот тогда будет веселуха».

«Какой в этом смысл? Вакцинированные так же являются переносчиками, как и невакцинированные. Мракобесие и беспредел! Ограничение свобод».

Очень частый аргумент, и без учета контекста вводимых правил он действительно имеет смысл, кажется многим.

Как свидетельствуют многочисленные комментарии на «Фонтанке», многие из тех, кто официально перенес коронавирус, так и не получил в «Госуслугах» QR-код. Нередки случаи даже, когда переболевшие много месяцев назад все еще числятся в системе как больные. Попытки граждан побороть сбои в системе до сих пор часто наталкиваются на ее непробиваемость. Но даже если отметка о перенесенной болезни есть, QR-код в таком случае действует лишь полгода. А тысячи человек перенесли болезнь, не обращаясь к врачам, — их просто нет в системе. Кто-то смог привиться не зарегистрированными в России вакцинами и тоже чувствует себя защищенным. Так что многие не понимают, зачем им нужно проходить вакцинацию, если у них и так есть вполне официально зафиксированный тестами высокий уровень антител.

«Фонтанка» уже послала запросы чиновникам с просьбой прояснить этот вопрос, а также объяснить, почему запреты должны касаться тех, у кого есть достоверный и актуальный ПЦР-тест, гарантирующий, что они незаразны. Надеемся, в ближайшее время городские власти внесут ясность в эти пункты.

«А с медотводом? это куда? код не дадут, с какой радости человек с аллергией, например, не может пойти куда-то? Противопоказание есть, для обычной жизни — годен, для прививки — нет. И что теперь такому человеку делать, умник?»

Важный аргумент, пока оставшийся не проясненным петербургскими чиновниками. Как быть тем, у кого официально есть подтвержденные врачами показания к отказу от прививки? У них ведь нет никаких QR-кодов и не предвидится.

«До тех пор, пока невозможно получить QR-код тем, кто переболел бессимптомно и имеет тонну антител, это все крайне несправедливо».



«Так почему же я в Питере оказываюсь каким-то изгоем без QR-кода, поскольку «Спутником» не прививался?»



«Возмущает дискриминация переболевших! Я переболел чуть меньше года назад, у меня до сих пор огромный титр антител! Прививаться должны в первую очередь те, кто не болел и не прививался. Дайте переболевшим людям спокойно жить!»



О том, что в больницах сейчас находятся десятки людей, заболевших повторно или даже в третий раз, как-то неудобно напоминать. Слова авторитетных врачей о том, что уровень антител не гарантирует спасения от коронавируса, у всех перед глазами. Да, если вы переболели, вам обязательно надо вакцинироваться — спустя рекомендованный медиками срок. Это тем более важно, потому что коварная болезнь — уже доказано — бьет по важным органам человека и ослабляет его, делая более беззащитным в случае нового заражения.



6. Я ничем никогда не болел и сам слежу за здоровьем



Довольно большая категория людей привыкли больше доверять своему организму и ощущениям, чем справкам и заявлениям из телевизора. Хотелось бы сказать, что после двух недель в реанимации их мнение непременно сильно поменяется. Но это будет еще один теоретический аргумент, который вряд ли поможет, и для переубеждения этой категории горожан чиновникам нужно придумать какие-то другие доводы.



«Последние десять лет я вообще ничем не болел. Почему я должен колоться непроверенной вакциной для получения какого-то кода? Зачем мне в организм запускать неизвестную заразу? Где логика у людей, которые принимают законы? Не будут у нас люди прививаться».



«Если человек за без малого два года этой истерии ничем вообще не болел, может быть, это достаточное основание признать, что у него крепкая иммунная система, способная справиться с тем, с чем не справляется иммунная система восьмидесятилетних старичков? Может быть, все же не стоит таких людей травить вашей вакциной?»



Правда, на опасения тех, кто боится, что лишние антитела как-то навредят их организму, читатели «Фонтанки» шутливо советуют: «Специально для таких случаев в России зарегистрирована «ЭпиВакКорона» — «вакцина», не вызывающая роста антител))».



Да, в Петербурге много сильных и здоровых людей. Мы искренне рады за них и желаем никогда не разочаровываться в своей уверенности. Однако их окружают куда более слабые люди: старики, люди с недостатком иммунитета, с хроническими болезнями, ставящими их в зону особого риска при коронавирусе. Именно заботой о них продиктованы строгие меры, принимаемые сейчас, и требования о вакцинации.



7. Сопротивление принуждению



Пожалуй, самая распространенная позиция противников QR-кодов и прививок — нежелание прогибаться под давлением. Возможно, это одно из проявлений того самого «гена победителей» потомков ленинградцев, переживших блокаду, но именно увеличение силы действия властей по популяризации прививок вызывает максимальное противодействие в умах заметной части петербуржцев. Скорее всего, чтобы переубедить их, чиновникам следует уйти от риторики противостояния и доносить мысль о необходимости сотрудничества.



«Чем больше принуждают, тем меньше желания. Это всё очень подозрительно, если не сказать иначе. Ни при каких условиях не буду вакцинироваться!!!»



«Какая же у нас заботливая администрация... Так упорно и героически беспокоятся о здоровье людей. Сами-то понимают, что идиотизм и маразм зашкаливают? Цели и смыслы этих ходов очевидны уже всем — цифровой концлагерь...»



«В логике этого сценария в один прекрасный день нам объявят, что нужно собраться в девять утра на расстрел».



Как бы жестоко ни звучала ирония в этом случае, но это как раз тот случай, когда человек назло маме отмораживает уши. Хорошо, вы не верите властям, не хотите прогибаться, хотите ходить с гордо поднятой головой. Ваше право. Но согласитесь, это лучше делать стоя на ногах, а не лежа на койке в реанимации под аппаратом ИВЛ.



8. Привился и заболел



Как минимум в каждом третьем споре о пользе и вреде прививок обязательно возникает Человек-с-собственным-опытом. Слова о том, как работает на практике наука статистика, аргументы об индивидуальных особенностях каждого организма и доводы о превалировании пользы над вредом почти всегда в глазах «антиваксеров» магическим образом, наоборот, превращаются в доказательства как раз своей правоты.



«Дитё (в госучреждении тогда работал) «лайт» поставил около месяца назад. Температура — около двух дней, потом сыпь, чесалось все, лечили антигистаминным и мазилками. Потом это ушло, но началось — «заеды», что-то вроде герпеса, никогда ничего подобного не было.



ЗЫ: Спортсмен, не употребляет, не хроничка какой. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь».



«Сложно. Правда сложно. Особенно когда друг после вакцинации переболел в тяжёлой форме, когда у тестя после вакцинации сосуды ног больными стали, когда у знакомых осложнения проявились. Когда у вакцины внезапно исчезли противопоказания, кроме «индивидуальной непереносимости к отдельным компонентам». Сложно пойти и с чистым спокойствием привиться. Вот честно».



Разум и логика подсказывают нам, что не существует двух одинаковых «эталонных» людей и все до единого люди — разные. На них на всех по-разному могут действовать медицинские препараты и манипуляции. Если вы сомневаетесь, найдите врача, которому доверяете, и проконсультируйтесь с ним перед прививкой. Сдайте анализы. И только после этого вакцинируйтесь.



9. Нужны западные вакцины



Нечастым, но очень убедительным аргументом становится требование разрешить в России иностранные вакцины. До тех пор, пока доступные почти везде в мире американские и европейские препараты у нас под запретом, будут находиться люди, которые будут считать, что прививаться им надо этим заморским запретным плодом.



«Нужно срочно разрешать и признавать западные вакцины. Хватит сидеть в осажденной крепости — то возводить барьеры на продукты, теперь на вакцины...»



«Если бы власть действительно хотела, чтобы народ привился и не болел, то пустила бы в РФ все иностранные вакцины. Кто чем хочет, тем бы и кололся. А так одно враньё и освоение бюджетов».



Тут спорить особо не о чем. Да, западные вакцины тоже хорошие (многие из них, хотя есть и исключения). Да, у нас их запрещают исключительно по политическим и экономическим мотивам. Однако и «Спутник» — признанный в мире препарат, реально помогающий людям и врачам в борьбе с коронавирусом. Это не только слова российских политиков и бизнесменов. Об этом говорят и в уважаемых медицинских журналах, которые даже с большой натяжкой не обвинишь в зависимости от Кремля. И это же подтверждается огромным спросом на нашу вакцину во многих странах мира. До конца года общий объем экспорта почти наверняка перевалит через отметку в 1 млрд долларов. И покупают у нас их не только в далекой Латинской Америке. Но и в Европе.



10. Теории заговора



Куда ж деться без старой доброй теории заговора в аргументах противников не только QR-кодов и прививок, но и ковид-диссидентов, которых за последние полтора года должно было заметно поубавиться? Но нет, упорное нежелание авторитетных чиновников разъяснять простые вещи и давать ответы на самые несложные вопросы продолжают плодить ложи ковид-масонов.



«Ну и что, что процент вакцинированных низкий — он всё равно есть и растёт и при этом растёт заболеваемость и смертность. Получается странность. И всё это озвучивается официально, в официальных сводках: «Уменьшение числа заболевших»(с)».



«Наверное, если провести сравнение 2020 г., с 2021 г. по заболеваемости (заражению) до создания вакцин, то ответ станет очевидным. Чем больше вакцинированных, тем больше...»



Ещё неизвестно, как отразятся эти эксперименты на здоровье и рождаемости на наших детях с внуками и правнуками. Вакцины где-то усиливают на какое-то время иммунную систему. А где-то в организме человека что-то уничтожается насовсем. Тем самым ослабевает сопротивление ко многим ещё не изученным инфекциям с бактериями».



Нет, мы еще могли понять такие разговоры в начале эпидемии. Где-нибудь в мае — июне прошлого года. Однако сейчас, когда, даже по официальной статистике, избыточная смертность в стране исчисляется сотнями тысяч человек, когда врачи из «красных зон» буквально умоляют нас взять себя в руки и отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких серьезно, — это все уже за гранью понимания.



11. Прививка лишает бдительности



Нечастый, но по здравом размышлении не лишенный смысла аргумент. Впрочем, он не учитывает «эффект наблюдателя». Ведь, как известно, фигура этого самого наблюдателя нередко вносит существенные искажения в результаты наблюдений.



«В начале пандемии всюду писали про три классические волны вирусной эпидемии, теперь почему-то перестали, вроде уже четвёртая пошла, и это явно «прививочная», как ни крути, других значимых событий нет. И дело не в самой прививке, прививка, предположу, вещь полезная, но сделавший ее, по нашему русскому менталитету, перестаёт вообще соблюдать какие-либо ограничения, а ведь он вирусоноситель, поэтому именно владельцев QR-кодов как основных распространителей заразы я бы, наоборот, никуда не пускал и по три маски на нос надел…»



Ну, хорошо. Пусть вот кто-то ведет себя неправильно. А вы поступайте по-другому.



12. Все дело в деньгах



Никуда не деться и от проницательных граждан, которые точно знают, что вся эта кутерьма с прививками затеяна ради денег.



«Кто-то на «Спутнике» хочет жирно присосаться к госбюджету. Потому и иностранную вакцину не пускают в Россию. Остается ЗАСТАВИТЬ людей использовать вакцину. Пробовали кошмарить — не прокатило. Теперь пытаются отключать от благ цивилизации. Причем сразу после выборов. До выборов истерики не было. Пахнуло аферами с медицинским оборудованием и лицензиями казино времен мэрии Собчака».



Глупо спорить — деньги в кампании по вакцинации крутятся немаленькие. Но где переход от этой мысли к выводу о том, что теперь нам всем надо отказаться от прививки и умереть, — не очень понятно.



13. Мне от вас ничего не надо



Ну и, пожалуй, самыми непробиваемыми кажутся те, кто заведомо отказывается от любой помощи от государства. Справедливо или нет полагая, что играть с ним в игры и оказываться должным — себе же дороже. В этой позиции люди порой заходят так далеко, что и возражать-то кажется бессмысленным. Однако в Петербурге есть чиновники, в задачи которых входит диалог и с такими горожанами. Просто переломить их через колено кажется не очень конструктивной идеей.



«Я не вакцинировался и не буду, сам слежу за состоянием своего здоровья и в случае, если заболею чем-то, то не потребую оказания мне медицинской помощи.



Лекарства я и сам могу купить, мне доктора не нужны. Тем более что от любой болезни что доктора современные, что я ищем лекарства в Google. Только я заинтересован в том, чтобы выздороветь, а доктора — в прибыли фармацевтических гигантов, которые платят врачам за повышенные продажи своих препаратов.



Без кино будет тяжело, но пережить можно. Без театров — не тяжело, а вот что в музеи пускать без QR-кодов не будут — это ущемление моих прав. Я не заразный и имею право за свои деньги посмотреть на картины и скульптуры. Или оригиналы уже распределили между Бегловым и другими чиновниками, а копии оставят в музеях для малосведущих людей?



Единственный способ бороться с произволом в стране — не заплатить один месяц всей стране налог на имущество, коммунальные платежи и покупать у фермеров, а не в магазинах — тогда сразу отменят QR-коды и иные меры».



Мы — без всякой иронии — желаем таким сильным и независимым людям продолжать оставаться в уверенности в собственной независимости. Это важное качество в жизни, и нам многим такого не хватает. Однако, как уже говорилось выше, нас всех окружают куда менее цельные и здоровые люди. Тут хочется вспомнить: «Не бывает атеистов в окопах под огнем». Надеемся, что заболевшего коронавирусом пожилого отца наш независимый читатель не станет лечить «по интернету», а обратится к врачам. Да и неизвестно, как его самого накроет, случись ему заболеть. Дай бог, чтобы обошлось лекарствами от Google.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

